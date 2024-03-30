«Мы должны объединиться». Посол Боливии выразила солидарность с Россией после теракта в «Крокусе»

Она подчеркнула, что трагедия, которая произошла в «Крокус Сити Холле», стала ударом не только для России.

«Мы приехали сюда, чтобы выразить свои слова солидарности. Это ужасная трагедия. Как сказал мой президент Луис Арсе, мы должны объединиться, чтобы бороться с этим злом. Это дело не одной страны. В мире миллионы людей, которые солидарны с Россией», - заявила дипломат.

Посол Боливии добавила, что вести борьбу с террористами должна не одна Россия, а все государства мира.

В траурных мероприятиях около стихийного мемориала в Красногорск приняли делегации нескольких десятков стран. С цветами и венками на место прибыли представители США, стран Евросоюза, Азии, Латинской Америки и Африки.