МВД запросило в военкоматах данные о не вставших на учет новых гражданах России

Волк рассказала, что за восемь месяцев 2024 года гражданства России лишились 1117 натурализованных лиц «в связи с совершением ими противоправных действий».

Сейчас МВД проверяет, встали ли на воинский учет те, кто недавно получил паспорт Российской Федерации. В ведомстве напомнили, что за не исполнивших обязанность по первоначальной постановке на воинский учет грозит можно лишиться паспорта РФ.

В августе сотрудники МВД по Восточному административному округу Москвы вручили повестки в военкомат десяткам мигрантов , недавно получившим российские паспорта. Рейд правоохранители провели в хостелах, на овощной базе и автовокзале.