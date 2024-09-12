12 сентября 2024, 11:15

МВД запросило в военкоматах данные о не вставших на учет новых гражданах России

РИА «Новости»
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МВД отравило запросы в военкоматы с просьбой предоставить данных о лицах, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Волк рассказала, что за восемь месяцев 2024 года гражданства России лишились 1117 натурализованных лиц «в связи с совершением ими противоправных действий».

Сейчас МВД проверяет, встали ли на воинский учет те, кто недавно получил паспорт Российской Федерации. В ведомстве напомнили, что за не исполнивших обязанность по первоначальной постановке на воинский учет грозит можно лишиться паспорта РФ.

В августе сотрудники МВД по Восточному административному округу Москвы вручили повестки в военкомат десяткам мигрантов , недавно получившим российские паспорта. Рейд правоохранители провели в хостелах, на овощной базе и автовокзале.

Мигранты МВД РФ
12 сентября 2024, 11:30
В Госдуме выдвинули предложение в ответ на призыв запретить сайты с ГДЗ
РИА «Новости»
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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал запретить сайты с готовыми домашними заданиями, депутат Госдумы Яна Лантратова в ответ заметила, что такая мера, если ее примут, навряд ли поможет решить проблему списывания. Своей точкой зрения парламентарий поделилась в комментарии 360.ru.

«Чем руководствуется Минпросвещения, делая такие заявления, я понимаю: большинство использует готовые домашние задания не по назначению. Не вдумываясь списывают», - пояснила она.

Также Лантратова согласилась, что это, безусловно, не способствует развитию детей. Но при этом стоит признать, что запрет ГДЗ не поможет решить проблему списывания в целом, ведь есть и другие возможности: нейросети, решебники для учителей.

«Необходимо пересмотреть подход к составлению домашних заданий. Сделать их более творческими и индивидуальными», - подчеркнула собеседница 360.ru.

О необходимости запрета сайтов с ГДЗ Кравцов заявлял накануне. По его словам, те, кто их формирует, совершают преступление.

Школы Госдума РФ Образование
12 сентября 2024, 09:20
«Умер в присутствии бригады скорой». Источник назвал причину смерти Сванидзе
РИА «Новости»
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Причиной смерти Николая Сванидзе стала пневмония. Об этом 360.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его информации, ведущий скончался в присутствии бригады скорой помощи.

Врачей вызвали в один из домов на улице Маршала Василевского. Звонок поступил от жены Сванидзе. Журналист жаловался на одышку и температуру. Его не стало в 23:30, добавил источник.

Ранее о смерти Сванидзе сообщила член СПЧ при президенте России Ева Меркачева. Ему было 69 лет.

Журналистика Телевидение
11 сентября 2024, 23:54
Памфилова пожаловалась на поведение членов КПРФ на выборах
РИА «Новости»
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ЦИК пожаловался в комиссию Госдумы по этике на провокации депутатов от КПРФ и «Справедливой России — За правду!» на избирательных участках в Брянской и Челябинской областях. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в разговоре с РБК заступился за однопартийцев.

ЦИК пожаловался в комиссию Госдумы по этике на провокации депутатов от КПРФ и «Справедливой России - За правду!» на избирательных участках в Брянской и Челябинской областях. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в разговоре с РБК заступился за однопартийцев.

«Наши товарищи действовали в рамках закона, не вмешивались в избирательный процесс. Как депутаты Государственной думы, они требовали соблюдения закона», - сказал он.

Афонин заявил, что Алексей Куринный и Мария Дробот «боролись с правонарушителями». По его мнению, оснований для разбирательства в их отношении нет.

Председатель ЦИК Элла Памфилова при оглашении итогов довыборов в Госдуму по трем одномандатным округам заявила, что голосование проходило в беспрецедентно неблагоприятной обстановке , но очень спокойно. По ее словам, депутаты-коммунисты несколько раз приходили в избирком Брянской области, делали диктофонные и видео-записи, обвиняли членов комиссии в нарушениях и угрожали своими связями.

В Челябинской области психологическое давление на членов комиссии, по ее словам, оказывал депутат от «Справедливой России - За правду!» Валерий Гартунг. Памфилова назвала такое поведение некорректным и сообщила о жалобе в Госдуму.

Выборы прошли с 6 по 8 сентября в 49 регионах России. Проголосовали более 27 миллионов человек.

Элла Памфилова Депутаты ЦИК РФ КПРФ Единый день голосования Выборы
11 сентября 2024, 20:37
Десятки нотариусов в Крыму призвали лишить статуса за гражданство Украины
РИА «Новости»
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Живущие в Крыму нотариусы вопреки российскому законодательству не отказались от гражданства Украины и пользовались ее паспортами. Минюст призвал лишить их статуса через суд, сообщила пресс-служба ведомства.

Правило о запрете иностранцам работать нотариусами нарушили 23 человека, из них 22 - действующие нотариусы. Минюст сообщил, что с 2014 по 2020 годы они пересекали границу России по национальным и заграничным паспортам Украины.

«Это является подтверждением наличия у указанных лиц второго гражданства вопреки требованиям законодательства о нотариате», - указали в пресс-службе.

Минюст обратился в нотариальную палату Крыма и Федеральную нотариальную палату. Он призвал через суд лишить нарушителей статуса нотариуса.

В июле Минюст выступил еще с одним предложением о работе нотариусов, сообщили «Известия». Министр Константин Чуйченко анонсировал повышение их предельного возраста до 80 лет.

Паспорта Крым

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