МВД выступило за усиление контроля за мигрантами

«Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство»», - привело слова Колокольцева «МВД Медиа».

Министр подчеркнул, что нужны новые меры, чтобы выявлять приезжих, которые не проходят обязательную процедуру сдачи отпечатков пальцев, а также меняют анкетные данные перед въездом в страну.

«Лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно удалять с территории страны, а правовые статусы - аннулировать», - добавил глава ведомства и добавил, что в этой работе должны принимать участие все подразделения полиции.

Ранее министерство внутренних дел сообщило о подготовке законопроекта, предусматривающего ряд ограничений для иностранцев , не прошедших регистрацию в России. Речь идет о запрете на открытие банковских счетов, использование систем перевода денег, регистрации брака, собственности и автомобилей.

Начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова объяснила, что такие меры позволят выявить нелегальных мигрантов и выдворить их из страны. По оценке ведомства, сейчас в России находятся около 6,4 миллиона иностранцев, приехавших на заработки.