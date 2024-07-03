03 июля 2024, 16:36

МВД предложило наделить ФСБ и МИД новыми полномочиями по изъятию паспортов

РИА «Новости»
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МВД подготовило законопроект, совершенствующий регулирование вопросов изъятия паспортов у россиян. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на замначальника управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД России, полковника полиции Екатерину Сизову.

Она назвала целью нововведения не допустить разночтений в толковании нормы Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», предусматривающей изъятие внутреннего паспорта.

Пограничным органам и диппредставительствам за рубежом предложили разрешить изымать внутренние паспорта, если их предъявили не владельцы. В случае изъятия документа за пределами России человеку будут выдавать временные документы для въезда в страну.

Критерием для такой меры, по словам Сизовой, станет несоответствие фотографии в паспорте изображению в ведомственных системах, при этом смена прически или отращивание бороды не станет поводом для изъятия.

Также МВД предложило сделать внесение в паспорт непредусмотренных отметок и записей основанием для признания документа недействительным. При этом Сизова уточнила, что речь идет о заведомо внесенных намеренно отметках.

Также полковник полиции призвала россиян при получении документов внимательно сверяться с внесенными в них данными.

В МВД также предложили позволить лишенным российского гражданства оставаться в стране на срок до 90 дней.

Паспорта МВД РФ ФСБ МИД РФ
03 июля 2024, 17:09
Минкульт порекомендовал властям регионов следить за дресс-кодом артистов
Global Look Press
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Министерство культуры России одобрило идею о введении дресс-кода для артистов на концертах. Ведомство посоветовала властям регионов следить за нарядами музыкантов, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова в своем Telegram-канале.

«В адрес региональных органов властей в сфере культуры направлена рекомендация с целью обратить внимание к внешнему виду артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений», - заявили в Минкульте.

Ведомство отметило, что с пониманием относится к обеспокоенности в отношении артистов, наряды которых могут вызвать отклик неравнодушных граждан. При этом в Минкульте отметили, что одежда является важной частью образа и играет важную роль в формировании имиджа всего мероприятия.

Ранее певица Люся Чеботина заявила, что уйдет со сцены в случае введения дресс-кода для артистов. Адвокат Андрей Алешкин раскритиковал идею регулировать внешний вид исполнителей, заявив, что она содержит элементы сегрегации в отношении звезд.

Инициатива возникла после концерта певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей, на котором она выступила в откровенном кожаном боди.

Ольга Бузова Одежда Концерты Песни Депутаты Россия Музыка
03 июля 2024, 14:39
Умер посол России в Алжире Валерьян Шуваев
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В столице Алжира в возрасте 69 лет скоропостижно скончался посол России в стране Валерьян Шуваев. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

«Валерьян Владимирович проявил себя как блестящий профессионал, эрудит и великолепный дипломат-арабист, оставаясь при этом замечательным и скромным человеком, настоящим товарищем, другом и наставником», - указали в некрологе ведомства.

Шуваев родился в 1955 году, окончил МГИМО и всю жизнь посвятил дипломатической службе, пройдя путь от дежурного референта посольства СССР в Ливане до чрезвычайного и полномочного посла.

В Алжире работал с мая 2022 года, а до этого возглавлял российские дипмиссии в Марокко, Ираке и Ливии.

Россия МИД РФ
03 июля 2024, 12:53
Локальный запрет никабов ввели в Дагестане. Что будет дальше
Global Look Press
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Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов. О локальном решении утром 3 июля заявил заместитель муфтия Абдулла Салимов. Что означает эта мера и могут ли другие регионы последовать примеру республики, 360.ru обсудил с главным муфтием духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигуллой Ашировым.

Тему запрета никабов подняли уже давно, заметил он. За такие меры высказывались глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев , позже запрет поддержал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. При этом в контексте запрещения ношения такой одежды звучит тема безопасности.

По мнению Аширова, акцентировать в этой связи внимание на женской одежде, возможно, чрезмерно.

«Если теракты будут совершать в кроссовках Nike, это значит, что кроссовик Nike надо запретить? Это же глупо. Кровавые теракты осуждает каждый нормальный человек, но сразу же хвататься за одежду… Я думаю, что это перестраховка какая-то или желание плыть по течению», - добавил собеседник 360.ru Кроме того, говоря о локальных запретах, нужно понимать, что в одном регионе может быть несколько духовных управлений, заметил Аширов. Он напомнил, что против запрета на никабы высказывался муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Аналогичную точку зрения, по его словам, озвучивал и муфтий духовного управления мусульман Поволжья.

«Но еще раз повторюсь, даже если будет принято заключение общественными организациями, коими еще раз повторю являются духовные управление, это является обязательным к исполнению только для их сотрудников», - подчеркнул он.

«Это внутренние инструкции. Как, например, какая-то организация может ввести рабочий день с девяти часов утра, какая-то - с восьми. И это будет относиться только к этой конкретной структуре. Если бы это было судебное решение, то за его нарушение человека можно было бы наказывать, - пояснил Аширов. - Но если это инициатива частной организации, которыми, я повторюсь, являются все духовные управления, такого быть не может. Это внутренние установки».

«Во-первых, я думаю, что запретить выбирать форму одежды частному человеку никто не может. С другой стороны, у нас в стране больше 80 разных муфтиятов. И важно понимать, что духовное управление не имеет государственных функций», - подчеркнул Нафигулла Аширов.

Решение того или иного муфтията, по его словам, может касаться людей, которые непосредственно к нему относятся. Как и любая общественная организация, духовное управление может принимать те или правила, заметил он. Однако это не значит, что меры могут распространяться на всех людей.

Дагестан Религия
03 июля 2024, 11:41
Беременные получат новое пособие в случае увольнения из-за ликвидации организации
РИА «Новости»
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Уволенные с места работы в связи с ликвидацией организации беременные женщины получат новое пособие в размере прожиточного минимума. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на поправки комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Поправка вводит новое пособие в размере прожиточного минимума по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций. Сейчас эта сумма находится на уровне 300 рублей.

Ранее стало известно, что начиная с 2025 года российские женщины смогут получить до 794 тысяч рублей в качестве пособия по беременности и родам. В настоящее время максимальный размер пособия составляет 565 тысяч рублей.

При этом работающие матери в 2025 году смогут получить до 69 тысяч рублей по уходу за ребенком до полутора лет. На сегодняшний день сумма этой выплаты составляет 49 тысяч рублей.

Денежный рост объясняется тем, что Фонд социального страхования и Пенсионный фонд и объединяется в Социальный фонд, поэтому введут единый тариф страховых взносов.

Депутаты Россия Работа

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