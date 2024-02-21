МВД опровергло информацию о массовых ошибках в загранпаспортах россиян

«Данная информация не соответствует действительности. В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано», - сообщила она.

Волк напомнила, что о подобных ситуациях россияне могут сообщать через сервис «Прием обращений» официального интернет-сайта МВД России. Все жалобы рассмотрят в кратчайшие сроки.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что российских туристов начали массово разворачивать на границе из-за бракованных загранпаспортов. У путешественников были неправильно пропечатанные цифры в документе старого образца - загранпаспорта на пять лет.

Руководитель Go Travel Наталия Ансталь рассказала, что такие документы придется менять. Однако, как сообщил «360» адвокат Дмитрий Аграновский, туристы могут получить компенсацию за неправильно оформленный паспорт.