МВД не нашло экстремизма в словах Симоньян о взрыве бомбы над Сибирью
МВД не обнаружило признаков экстремизма в заявлении главного редактора RT Маргариты Симоньян о взрыве бомбы над Сибирью. Об этом в Telegram-канале сообщил признанный иностранным агентом депутат Московской городской думы Евгений Ступин* со ссылкой на поступивший ответ ведомства.
Политик обратился в министерство с просьбой дать оценку заявлению Симоньян, которое она сделала в начале октября.
«МВД не обнаружило нарушений в словах Маргариты Симоньян», - написал он.
Ранее Симоньян предложила провести на территории Сибири атмосферные ядерные испытания. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что страна не вышла из режима отказа от ядерных испытаний.
За главреда RT вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, который посоветовал не хайпиться за ее заявлениях , а сделать свой вклад в борьбу с неонацизмом и НАТО.
* Евгений Ступин признан в России иностранным агентом.