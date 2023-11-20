МВД не нашло экстремизма в словах Симоньян о взрыве бомбы над Сибирью

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Политик обратился в министерство с просьбой дать оценку заявлению Симоньян, которое она сделала в начале октября.

«МВД не обнаружило нарушений в словах Маргариты Симоньян», - написал он.

Ранее Симоньян предложила провести на территории Сибири атмосферные ядерные испытания. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что страна не вышла из режима отказа от ядерных испытаний.

За главреда RT вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, который посоветовал не хайпиться за ее заявлениях , а сделать свой вклад в борьбу с неонацизмом и НАТО.

* Евгений Ступин признан в России иностранным агентом.