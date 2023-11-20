20 ноября 2023, 16:14

МВД не нашло экстремизма в словах Симоньян о взрыве бомбы над Сибирью

РИА «Новости»
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МВД не обнаружило признаков экстремизма в заявлении главного редактора RT Маргариты Симоньян о взрыве бомбы над Сибирью. Об этом в Telegram-канале сообщил признанный иностранным агентом депутат Московской городской думы Евгений Ступин* со ссылкой на поступивший ответ ведомства.

Политик обратился в министерство с просьбой дать оценку заявлению Симоньян, которое она сделала в начале октября.

«МВД не обнаружило нарушений в словах Маргариты Симоньян», - написал он.

Ранее Симоньян предложила провести на территории Сибири атмосферные ядерные испытания. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что страна не вышла из режима отказа от ядерных испытаний.

За главреда RT вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, который посоветовал не хайпиться за ее заявлениях , а сделать свой вклад в борьбу с неонацизмом и НАТО.

* Евгений Ступин признан в России иностранным агентом.

МВД РФ Журналистика Сибирь
20 ноября 2023, 17:47
Главную новогоднюю елку в России показали из космоса
РИА «Новости»
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На Красной площади в качестве главной новогодней елки 2023 года установят 25-метровую ель из поселка Фряново в Подмосковье. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Рослесинфорга» сообщило РИА «Новости».

«Возраст дерева - 84 года, диаметр ствола - 60 сантиметров», - рассказали в организации.

Найти идеальную елку удалось с помощью спутникового фото.

Кандидатами ежегодно становятся 50-70 деревьев. Главные требования к идеальной елке - гладкий и прямой ствол, конусовидная крона и удобное расположение, чтобы техника могла подъехать к дереву в лесу.

В новогодние праздники в Подмосковье проведут свыше 10 тысяч мероприятий.

Тематические программы подготовят парки, театры, музеи и дома культуры. Кроме того, жителей и гостей региона ждут 39 ледовых спектаклей и 800 спектаклей.

Новый год Москва 2023
20 ноября 2023, 17:08
Карту москвича в 2023 году получили более миллиона жителей столицы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В течение 2023 года более миллиона человек, проживающих в столице, получили карту москвича. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Он добавил, что персональная карта способна предоставить доступ к разнообразной системе городских услуг. Ее владельцы получат преимущества, в том числе бесплатное посещение музеев для школьников и студентов колледжей. Она также позволит с комфортом записаться к врачу или взять в библиотеке книгу.

Общее количество пользователей карты москвича составило почти пять миллионов горожан. В этом году возможность получать такую карту появилась у детей семи лет, которые еще не пошли в школу.

Партнерами карты лояльности стало более 8,5 тысячи компаний - аптек, кафе, магазинов. Чтобы оформить ее, нужно найти соответствующий раздел на портале mos.ru.

Ранее чат-бот столичного дептранса по имени Александра ответила на 5,5 миллиона вопросов москвичей за три года. За день она способна обработать 13 тысяч сообщений.

Льготы Сергей Собянин Москва 2023
20 ноября 2023, 16:49
Более 300 домов снесли по реновации в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве с начала этого года снесли 180 домов, включенных в программу реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Это более чем втрое превышает показатели прошлого года, когда было демонтировано 53 дома. Таким образом, Москва заметно наращивает темп реализации программы реновации», - сказал он.

Заммэра подчеркнул, что больше всего демонтировали зданий с начала года в Юго-Восточном и Северном округе - по 29 домов в каждом, а рекордсмены этих районов - Бескудниковский и Фили-Давыдково.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что все дома разобрали по методике «умного» сноса, которая стала стандартом всей программы реновации.

«Основные принципы „умного сноса“ - безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов», - разъяснил он.

Кроме того, Загрутдинов добавил, что еще один приоритет технологии - максимальное сохранение окружающих деревьев при демонтаже: их закрывают коробами, чтобы спрятать от возможного ущерба.

Всего с момента старта программы в Москве снесли более 300 жилых домов.

Ранее девять новых адресов добавили в программу реновации в столице.

Благоустройство Строительство Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев
20 ноября 2023, 16:37
Новый многопрофильный детский стационар построят в Москве
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Новый многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках начали строить в Москве. Он готов почти наполовину. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ДГКБ святого Владимира - один из приоритетных по строительству медицинских объектов. Сейчас комплекс готов на 44%», - подчеркнул он.

По его словам, этот комплекс будет одним из самых современных детских стационаров столицы. В нем разместят 570 коек.

Кроме того, на территории возведут свою вертолетную площадку, чтобы оперативно принимать экстренных пациентов. Также здесь установят почти 1,5 тысячи единиц медицинского оборудования.

В больнице появятся 14 операционных, в том числе гибридная, уникальный центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа и отделение интенсивной терапии для новорожденных.

В Москве с начала года уже открыли 16 объектов здравоохранения.

Благоустройство Строительство Сергей Собянин Москва 2023

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