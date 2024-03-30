Музыкой Прокофьева почтили память погибших в «Крокусе»

Концерт открылся вечером 30 марта. После минуты молчания в память о погибших на сцену вышел маэстро, и оркестр исполнил отрывки из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. На здании транслировали портреты жертв теракта.

К сцене вышли выжившие при нападении террористов.

Игорь Толпыкин из Солнечногорска поблагодарил всех, кто помог спасти его сбитого машиной сына. Жительница Ногинска Наталья Скисова вспомнила подвиг охранника , который вернулся в здание и вывел гостей. Оркестр исполнил еще один отрывок из «Ромео и Джульетты», и на концерте вновь объявили минуту молчания.

Теракт произошел вечером 22 марта. На девятый день у стихийного мемориала провели акцию памяти и вновь зажгли свечи.