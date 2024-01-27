Мужчины поделились самыми неприятными репликами женщин во время секса

Один из форумчан рассказал, как его партнерша прямо во время интимной близости начала расхваливать себя. А в конце заявила, что он «счастливчик». Мужчина отметил, что девушка практически не двигалась во время секса.

Другой пользователь поделился, что однажды во время любовных утех его подруга рассказала о своем бывшем парне, который погиб в ДТП.

«Кстати, эта татуировка с машиной у меня на руке посвящена моему бывшему бойфренду. Он умер в автокатастрофе, был пьяным за рулем, в этом году. Это была его машина», - процитировал пользователь свою девушку.

Еще один мужчина описал ситуацию, когда его партнерша во время оральных ласк вспомнила о своем брате.

Перед Новым годом в России увеличилось количество покупок в секс-шопах. Россияне больше всего приобретали кляпы и наручники, а также ролевые костюмы.