Мужчину зарезали в квартире на востоке Москвы
Уголовное дело возбудили по факту убийства 49-летнего мужчины в квартире жилого дома на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.
По данным следствия, ночью 9 октября 2023 года обнаружили тело мужчины, погибшего от ножевых ранений в квартире жилого дома, расположенного на Зеленом проспекте.
«Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса России („Убийство“)», - рассказали в пресс-службе.
По подозрению в совершении преступления задержали одного из знакомых погибшего. Сейчас с фигурантом работают сотрудники правоохранительных органов.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Они назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую. По предварительной информации, погибший совместно с его знакомым делал ремонт в квартире.
Ранее стало известно, что женщину убили в арендованной квартире на востоке Москвы.