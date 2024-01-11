Мужчину с маленькой дочерью выгнали из поезда на мороз в Екатеринбурге

Мужчина отправился с ребенком на новогодние праздники к родителям в Североуральск. Домой они возвращались на поезде, который следовал из Приобья. К станции Серов мужчина с пятилетней дочерью прибыл на такси.

Его пустили в поезд. Когда в вагон зашел проводник, мужчина вспомнил, что забыл паспорт дома в Екатеринбурге. Он показал документы через госуслуги. Однако начальника состава это не устроило. Она сообщила, что без документов мужчина не может передвигаться в поезде и высадила его с плачущей дочерью на станции в мороз.

Начальник станции в Серове попыталась помочь мужчине. Она пробовала договориться, чтобы поезд догнали на другой станции. Но решение принимали слишком долго, поэтому мужчина остался в Серове. Он отправился домой с дочерью на следующий день на автобусе.

Уральская транспортная прокуратура проверит законность действий сотрудников поезда.