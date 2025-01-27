Мужчина украл автомат с конфетами в Воронеже

Мужчина хотел вскрыть устройство и ломал его, разбрасывая части около мусорки внутри двора на улице Калашникова. Действия нарушителя попали на видео. На вопросы местных жителей он внятно ответить не смог, отвернулся и убежал.

Ранее в Москве впервые обокрали робота-доставщика компании «Яндекс» , который отвозил заказ на Смоленский бульвар. Злоумышленников ищет полиция.

Пьяная москвичка в начале января вломилась ночью в салон красоты и украла товар на 20 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. Оказалось, что она не помнила о содеянном.