Мужчина повредил пенис во время секса и лишился эрекции на 20 лет

Британец по имени Ричард задел бедро партнерши половым органом и испытал сильную боль. После этого у него начались проблемы с эрекцией, а его половой член как будто «съежился» и стал меньше.

Врачи диагностировали у мужчины болезнь Пейрони. В итоге он стал избегать интимной близости с женщинами. Медики посоветовали ему принимать виагру, но он отказался.

Ричард вернулся к лечению лишь годы спустя, когда у него появилась новая постоянная партнерша. В частной клинике ему назначили терапию ультразвуковыми волнами. Эти меры помогли и британец вернул себе нормальную эрекцию через 20 лет после травмы.

В США свидание австралийской порнозвезды Дэвис с военным закончилось после того, как у мужчины оторвало часть пениса. Выяснилось, что внутриматочная спираль (ВМС) «фактически разрезала шейку матки» блогерши и разорвало пенис ее партнера.