Мужа Блиновской объявили в розыск

Вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности следует проработать в рамках мер для увеличения рождаемости. С таким предложением к Минздраву обратился комитет Госдумы по охране здоровья, сообщило РИА «Новости».

Депутаты предложили сократить срок возможности прервать беременность по желанию женщины с 12 до девяти недель. Парламентарии также указали на необходимость подготовить поправку в законодательстве о том, что социальным показанием для аборта будет являться беременность, наступившая в результате изнасилования.

В документе Минздраву рекомендовали повысить доступность медико-социальной помощи для беременных вне зависимости от того, где они проживают.

Ранее министерство здравоохранения одобрило новые клинические рекомендации по прерыванию беременности. Перед абортом женщинам будут проводить УЗИ, в ходе которого врачи покажут пациентке плод и дадут послушать его сердцебиение.