Мужа Блиновской объявили в розыск
МВД России объявило в розыск супруга блогера Елены Блиновской Алексея. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.
Депутаты предложили сократить срок возможности прервать беременность по желанию женщины с 12 до девяти недель. Парламентарии также указали на необходимость подготовить поправку в законодательстве о том, что социальным показанием для аборта будет являться беременность, наступившая в результате изнасилования.
В документе Минздраву рекомендовали повысить доступность медико-социальной помощи для беременных вне зависимости от того, где они проживают.
Ранее министерство здравоохранения одобрило новые клинические рекомендации по прерыванию беременности. Перед абортом женщинам будут проводить УЗИ, в ходе которого врачи покажут пациентке плод и дадут послушать его сердцебиение.
Специалисты установят требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса для шаурмы. По информации издания, необходимость создания ГОСТа обуславливается санитарно-эпидемиологической обстановкой в заведениях.
В Роскачестве отметили, что шаурма стала продукцией массового спроса, поэтому риск отравлений ей следует минимизировать. После введения ГОСТа производителям придется гарантировать качество с момента приема сырья и до продажи готового блюда.
Ранее эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская подтвердила, что в шаурме могут содержаться кишечная палочка , листерии и золотистый стафилококк, которые вызывают отравления.
Об опасности употребления готовых блюд также предупредила гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По ее словам, следует с осторожностью покупать магазинные салаты, уличную шаурму, мясные полуфабрикаты и вафельные трубочки с белково-заварным кремом.
«Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение», - заявили в пресс-службе.
Из-за случившегося ведомство усилило лабораторный контроль за поступающими продуктами с этого предприятия. Кроме того, в прошлом году на поставки Seara Alimentos Ltda уже вводили расширенный контроль, потому что один раз обнаружили в свинине бактерии Listeria monocytogenes.
Ранее в Курске 13 человек отравились после трапезы в баре «Суши кинг». В заведении использовали несертифицированное филе цыпленка.
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что глава СК своим выражением оскорбил народ, так как депутатов избирали россияне.
«В свою очередь Александр Бастрыкин отметил, что это не его слова, а он увидел их в комментариях», - отметила Кононова.
Она добавила, что Госдума должна заниматься регулированием в сфере законодательства и оперативно реагировать на запросы СК.
«Если Следственный комитет говорит, что преступность по линии мигрантов растет, то должны реагировать. Следком работает, МВД работает, и, разумеется, иногда возникают вопросы друг к другу. Друзья, вам не кажется, что это абсолютно нормально? Вот указал Бастрыкин депутатам, что не они всегда успевают за актуальной повесткой так быстро, как хотелось, ну депутаты тоже отреагировали. В целом, все стараются», - заключила Кононова.
Бастрыкин, назвав Госдуму «государственной дурой», не хотел оскорбить депутатов, отметили в СК. Таким образом он пытался обратить внимание на ситуацию с миграционной политикой в стране.