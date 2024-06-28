28 июня 2024, 11:45

Мужа Блиновской объявили в розыск

РИА «Новости»
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МВД России объявило в розыск супруга блогера Елены Блиновской Алексея. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Блогеры
28 июня 2024, 10:49
Сократить срок возможности сделать аборт предложили в России
Unsplash
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Вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности следует проработать в рамках мер для увеличения рождаемости. С таким предложением к Минздраву обратился комитет Госдумы по охране здоровья, сообщило РИА «Новости».

Депутаты предложили сократить срок возможности прервать беременность по желанию женщины с 12 до девяти недель. Парламентарии также указали на необходимость подготовить поправку в законодательстве о том, что социальным показанием для аборта будет являться беременность, наступившая в результате изнасилования.

В документе Минздраву рекомендовали повысить доступность медико-социальной помощи для беременных вне зависимости от того, где они проживают.

Ранее министерство здравоохранения одобрило новые клинические рекомендации по прерыванию беременности. Перед абортом женщинам будут проводить УЗИ, в ходе которого врачи покажут пациентке плод и дадут послушать его сердцебиение.

Дети Беременность Госдума РФ Женщины Депутаты
28 июня 2024, 10:37
ГОСТ на шаурму появится в России
Global Look Press
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Для шаурмы появится национальный стандарт. Его разработкой займутся Роскачество и Федерация рестораторов и отельеров. Об этом сообщили «Известия».

Специалисты установят требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса для шаурмы. По информации издания, необходимость создания ГОСТа обуславливается санитарно-эпидемиологической обстановкой в заведениях.

В Роскачестве отметили, что шаурма стала продукцией массового спроса, поэтому риск отравлений ей следует минимизировать. После введения ГОСТа производителям придется гарантировать качество с момента приема сырья и до продажи готового блюда.

Ранее эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская подтвердила, что в шаурме могут содержаться кишечная палочка , листерии и золотистый стафилококк, которые вызывают отравления.

Об опасности употребления готовых блюд также предупредила гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По ее словам, следует с осторожностью покупать магазинные салаты, уличную шаурму, мясные полуфабрикаты и вафельные трубочки с белково-заварным кремом.

Роскачество Россия Продукты Рестораны
28 июня 2024, 02:13
Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине из Бразилии
РИА «Новости»
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Специалисты Россельхознадзора нашли сальмонеллу в свинине бразильского производителя Seara Alimentos Ltda. Об этом сообщило ведомство в беседе с РИА «Новости».

«Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение», - заявили в пресс-службе.

Из-за случившегося ведомство усилило лабораторный контроль за поступающими продуктами с этого предприятия. Кроме того, в прошлом году на поставки Seara Alimentos Ltda уже вводили расширенный контроль, потому что один раз обнаружили в свинине бактерии Listeria monocytogenes.

Ранее в Курске 13 человек отравились после трапезы в баре «Суши кинг». В заведении использовали несертифицированное филе цыпленка.

Еда Бразилия Продукты
28 июня 2024, 01:02
«Должны реагировать». Бастрыкин процитировал комментарии, говоря о «Госдуре»
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента «Госдурой». Оказалось, он процитировал комментарии на сайте «Царьграда», рассказала ведущая 360.ru Елена Кононова.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что глава СК своим выражением оскорбил народ, так как депутатов избирали россияне.

«В свою очередь Александр Бастрыкин отметил, что это не его слова, а он увидел их в комментариях», - отметила Кононова.

Она добавила, что Госдума должна заниматься регулированием в сфере законодательства и оперативно реагировать на запросы СК.

«Если Следственный комитет говорит, что преступность по линии мигрантов растет, то должны реагировать. Следком работает, МВД работает, и, разумеется, иногда возникают вопросы друг к другу. Друзья, вам не кажется, что это абсолютно нормально? Вот указал Бастрыкин депутатам, что не они всегда успевают за актуальной повесткой так быстро, как хотелось, ну депутаты тоже отреагировали. В целом, все стараются», - заключила Кононова.

Бастрыкин, назвав Госдуму «государственной дурой», не хотел оскорбить депутатов, отметили в СК. Таким образом он пытался обратить внимание на ситуацию с миграционной политикой в стране.

Госдума РФ Следственный комитет России

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