24 июля 2024, 02:27

Муж владелицы Wildberries пожаловался, что его отстранили от управления компанией

РИА «Новости»
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Супруг гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что его отстранили от управления маркетплейсом. Формирование соединенной с Russ компании проводили уже без него. Об этом рассказал сам Бакальчук в беседе с РБК.

«Она меня заблокировала. <…> Они уже обо всем договорились <…> и поставили меня перед фактом», - ответил он на вопрос о своем участии в управлении Wildberries.

По словам мужчины, он идеализировал свою супругу.

Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук до этого объяснила, что объединение ее компании и Russ не было рейдерским захватом. По ее словам, все предварительно согласовали с Владиславом и он даже был на презентации новой организации.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после ухода жены Владислава из дома «рейдеры» пытались захватить Wildberries. Чеченский лидер поручил депутату ГД Адаму Делимханову разобраться в этом вопросе.

Рамзан Кадыров Маркетплейсы
23 июля 2024, 20:58
Муж Бакальчук заявил, что будет биться за семью и бизнес
РИА «Новости»
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Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил РИА «Новости», что будет стараться сохранить свою семью и бизнес. Так предприниматель прокомментировал слухи о рейдерском захвате компании.

«Сохранение семьи для меня первично, у нас семеро замечательных детей, и до появления [братьев Левана и Роберта] Мирзоянов были хорошие гармоничные семейные отношения», - заявил Бокальчук.

Бизнесмен отметил, что не сразу понял, чего хочет Russ, это время «помню как в тумане».

О рейдерском захвате сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дети Семья Отношения Бизнес
23 июля 2024, 19:23
Жираф Самсон умер в Московском зоопарке в возрасте 30 лет
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Легендарный жираф Московского зоопарка по кличке Самсон Гамлетович Ленинградов ушел из жизни в возрасте 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Обитателя зоопарка знали все - взрослые и дети, жители Москвы и других городов России.

«Красивый и необычайно величественный - он был любимцем абсолютно у каждого посетителя», - написали представители зоопарка.

Там добавили, что 30 лет для жирафа - это как 100 лет для человека. В природе эти животные в среднем живут 10-15 лет. Самсон скончался, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения. Жираф никогда не оставался без внимания. Рядом с ним всегда были зоологи и киперы, которые ухаживали за животным и развлекали его.

В павильонах «Москино» в Новой Москве ранее обнаружили обезьяну. Ее передали в Московский зоопарк.

Животные Зоопарки
23 июля 2024, 18:47
Wildberries и Russ отреагировали на обвинения в «рейдерском захвате»
РИА «Новости»
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Wildberries и Russ будут работать в стабильном режиме и продолжат обеспечивать клиентов товарами и услугами. Об этом сообщили пресс-службы обеих компаний.

В организациях подчеркнули, что будут информировать селлеров, партнеров и клиентов о новых возможностях платформы. В пресс-службе добавили, что детали развода гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук и эмоциональные подробности этого процесса «не представляют интереса для деловых изданий».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что «рейдеры» попытались захватить компанию после того, как супруга предпринимателя Владислава Бакальчука ушла из дома. Позже она назвала «рейдерский захват» слухами и заявила о разводе.

Гендиректор Wildberries заявила, что согласовала изменения в компании с мужем, и тот присутствовал на презентации новой структуры, сообщил RT. По ее словам, коммерческий директор компании Russ Борис Пешняк поможет создать маркетплейсу уникальные продукты для партнеров.

Магазины Маркетплейсы
23 июля 2024, 17:55
Скончалась одна из «Бурановских бабушек»
РИА «Новости»
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Участница коллектива «Бабушки из Бураново» Екатерина Шкляева скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

«Она была камертоном для коллектива - и в песне, и в жизни», - написал он.

Бречалов отметил, что Екатерина Шкляева вкладывала душу во все, что делала. Своей силой воли она вдохновляла окружающих. Смерть артистки он назвал большой потерей для всей республики.

«Искренние соболезнования родным и близким», - добавил глава.

Слова сочувствия выразили и поклонники Шкляевой.

«Очень жаль, светлая память милой бабушке», - писали они под публикацией Бречалова.

Шкляева родилась 2 ноября 1937 года неподалеку от Буранова в деревне, которой уже нет. Женщина доучилась только до четвертого класса, потому что ей пришлось взять на себя заботу о братьях и сестрах: отец ушел на фронт, а мать тяжело заболела.

Екатерина Шкляева много лет проработала на Ижевском механическом заводе, сообщили в группе Бурановского дома культуры в соцсети «ВКонтакте», затем трудилась штукатуром-маляром на стройке в Пермской области. После смерти мужа она вернулась в Бураново.

«Бурановские бабушки» (сейчас бывшие солистки выступают под названием «Бабушки из Бураново») получили известность благодаря исполнению хитов известных российских и зарубежных исполнителей на родном удмуртском языке. Коллектив представлял Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2012 году.

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