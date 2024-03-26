Муж певицы Анны Нетребко поддержал россиян после теракта в Crocus City Hall

Концерт народного артиста Азербайджана должен был пройти в Большом зале Московской консерватории.

Эйвазов обратился к своим слушателям, объяснив, что считает неподходящим проведение концерта в такой период. Он попросил организаторов перенести выступление - как минимум на 40 дней.

«Не могу найти в себе силы, чтобы завтра выйти на сцену и как ни в чем не бывало развлекать людей. Вы знаете, это действительно очень сложно, я бы сказал - невозможно», - отметил певец.

Он выразил надежду на скорое восстановление концертного зала и сказал слова поддержки Эмину Агаларову и его отцу, владельцам пострадавшей площадки.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел в пятницу вечером, 22 марта. В результате нападения террористов погибли не менее 139 человек , 182 получили ранения.