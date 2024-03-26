Муж певицы Анны Нетребко поддержал россиян после теракта в Crocus City Hall
Муж Анны Нетребко, известный оперный тенор Юсиф Эйвазов, в знак солидарности с россиянами, пострадавшими во время теракта в Crocus City Hall, отменил концерт 25 марта. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
Концерт народного артиста Азербайджана должен был пройти в Большом зале Московской консерватории.
Эйвазов обратился к своим слушателям, объяснив, что считает неподходящим проведение концерта в такой период. Он попросил организаторов перенести выступление - как минимум на 40 дней.
«Не могу найти в себе силы, чтобы завтра выйти на сцену и как ни в чем не бывало развлекать людей. Вы знаете, это действительно очень сложно, я бы сказал - невозможно», - отметил певец.
Он выразил надежду на скорое восстановление концертного зала и сказал слова поддержки Эмину Агаларову и его отцу, владельцам пострадавшей площадки.
Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел в пятницу вечером, 22 марта. В результате нападения террористов погибли не менее 139 человек , 182 получили ранения.