Муж Лерчек на фоне слухов о разводе подарил ей часы за 3 млн

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Ведущий Music Box, шоумен и бывший «фабрикант» Егор Иващенко сделал предложение руки и сердца балерине Анастасии Волочковой. Информацию об этом событии сообщил сайт kp.ru.

Балерина в элегантном черном платье посетила бизнес-конференцию «Ценнее денег» на которой Иващенко преклонил перед ней колено и протянул коробку с украшением.

«С удовольствием вручаю тебе этот подарок!» - сказал любимой артистке Иващенко.

Волочкова, не теряя присутствия духа, стала рассматривать подарок и обнаружила внутри не кольцо, а бриллиантовые серьги.

Танцовщица согласилась сходить с ним на свидание в ресторане после своего нового шоу, но предупредила, что за ней уже ухаживает певец Прохор Шаляпин.

Заботливый Шаляпин недавно подобрал для балерины идеальный рацион. По его мнению, он должен состоять из опарышей и саранчи.