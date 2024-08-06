Муж Бакальчук заявил о скором отстранении жены от управления Wildberries

Владислав напомнил, что Wildberries закончил объединение с оператором Russ в ООО «РВБ» 5 августа. Татьяна не прислушалась к предупреждениям мужа и советам друзей и знакомых, которые пытались объяснить ей, что «этот шаг является огромной ошибкой».

«Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», - написал Бакальчук.

По его словам, теперь их семейный бизнес перешел в руки «недобросовестных партнеров». Он решил контактировать с братьями Леваном и Робертом Мирзоянами в рамках арбитражных судов. Адвокаты уже отправили досудебные претензии, в которых потребовали аннулировать передачу домена «Вайлдберрис» новой компании «РВБ».

Ранее Татьяна Бакальчук объявила о разводе. Она подала иск в суд на мужа. Женщина объяснила, что ее брак потерпел крах задолго до идеи объединения с Russ.

Владислав Бакальчук до этого пожаловался на отстранение от управления маркетплейсом. Он обратился к чеченскому главе Рамзану Кадырову и объявил о рейдерском захвате компании. Основательница Wildberries Татьяна опровергла эти данные.