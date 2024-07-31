Муж Бакальчук рассказал о «массовых увольнениях» в Wildberries

«Увольнения в компании продолжаются, и это не может не отразиться на ее работе. Боюсь, перспективы у нашего семейного бизнеса нерадужные», - сказал он.

Комментируя бракоразводный процесс с Татьяной, Бакальчук отметил, что их дети стараются отвлечься от этих новостей. По его словам, дочери сейчас путешествуют, а младшие мальчики много времени проводят с нянями и на разных занятиях.

Ранее Владислав Бакальчук попросил главу Чечни Рамзана Кадырова помочь защитить компанию, которую якобы попытались захватить рейдеры, а также наладить отношения с женой и вернуть ее в семью.

А Татьяна Бакальчук при этом уже подала на развод.

Глава Wildberries рассказала, что не знает, чем недоволен ее супруг, ведь о сделке по слиянию с оператором наружной рекламы Russ ему было известно с самого начала.