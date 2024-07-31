31 июля 2024, 19:26

Муж Бакальчук рассказал о «массовых увольнениях» в Wildberries

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Процесс слияния Wildberries и компании Russ сопровождается массовыми увольнениями, что уже негативно отражается на работе компании. Об этом муж соосновательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав заявил в комментарии Telegram-каналу Shot.

«Увольнения в компании продолжаются, и это не может не отразиться на ее работе. Боюсь, перспективы у нашего семейного бизнеса нерадужные», - сказал он.

Комментируя бракоразводный процесс с Татьяной, Бакальчук отметил, что их дети стараются отвлечься от этих новостей. По его словам, дочери сейчас путешествуют, а младшие мальчики много времени проводят с нянями и на разных занятиях.

Ранее Владислав Бакальчук попросил главу Чечни Рамзана Кадырова помочь защитить компанию, которую якобы попытались захватить рейдеры, а также наладить отношения с женой и вернуть ее в семью.

А Татьяна Бакальчук при этом уже подала на развод.

Глава Wildberries рассказала, что не знает, чем недоволен ее супруг, ведь о сделке по слиянию с оператором наружной рекламы Russ ему было известно с самого начала.

Рамзан Кадыров Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
31 июля 2024, 19:47
Владислав Бакальчук вызвал жену на разговор
Читайте нас в: Google Новости
Инициированная главой маркетплейса Wildberries Татьяной Бакальчук процедура развода могла пройти легче, если бы она согласилась на личный разговор. Об этом в комментарии Telegram-каналу Shot заявил супруг предпринимательницы Владислав.

Он пояснил, что хочет обсудить ситуацию с супругой в приватной обстановке без посторонних участников.

«Всем в нашей семье было бы легче пройти эту ситуацию, если бы мы поговорили как взрослые люди - лично, с глазу на глаз», - заявил Бакальчук.

Собеседник журналистов добавил, что не хотел бы комментировать ситуацию вокруг детей, которым пришлось столкнуться с разводом родителей.

«Девочки путешествуют, стараясь отвлечься, младшие мальчики окружены заботой, нянями и занятиями. Меня радует, что в последнюю неделю Татьяна стала чаще общаться с ними, это хорошо», - добавил он.

Бакальчук подчеркнул, что не жалеет о том, что сосредоточился на маркетплейсе, оставив собственную IT-компанию. Он пояснил, что все эти годы находился в тени супруги, которую представляли, как лидера фирмы.

«Мы основали компанию вместе. Статус „Основательница Wildberries“ всегда был элементом маркетинга, пиара - образ self-made woman помогал нам в развитии и продвижении», - заявил собеседник.

Он добавил, что именно он вложил первые 12 миллионов рублей, которые дали толчок к развитию Wildberries в 2008–2010 годах. По его словам, 700 долларов, о которых всегда шла речь - просто красивая история. На деле семья не считала, сколько потратила на развитие бизнеса, так как это был общий бюджет.

По словам Бакальчука, топ-менеджеры Wildberries уволились со своих постов после объявления о слиянии маркетплейса с компанией Russ.

По всей видимости, предприниматель имел в виду пришедшую на пост исполнительного директора маркетплейса Ольгу Наумову. В своей должности она проработала меньше двух месяцев.

Россия Громкие разводы Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
31 июля 2024, 19:24
Жене Керимова вручили орден «За заслуги перед Дагестаном»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Торжественная церемония награждения прошла в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Глава республики Сергей Меликов вручил супруге сенатора Керимова Фирузе высшую награду региона — орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Меликов напомнил, что Керимова провела огромную работу для реализации инвестиционного проекта «Алияк», а также принимала участие в жизни республики.

«Хотелось бы сказать теплые слова в адрес Фирузы Назимовны. Эта замечательная женщина взяла на себя обязательства, которые неукоснительно сегодня выполняются, - заявил Меликов.

Керимова поблагодарила главу республики за поддержку, а команду проекта - за проделанную работу.

Согласно открытым данным, инвестиционный проект «Алияк» предусматривал создание молочной фермы. Стоимость проекта составила 1,3 миллиарда рублей.

Сенатор Сулейман Керимов снова появился в новостной повестке после развернувшегося скандала в семье владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук. Все началось с ее заявления об объединении маркетплейса с оператором наружной рекламы группа Russ, чьим бенефицианром назвали Сулеймана Керимова.

Торжественная церемония награждения прошла в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Глава республики Сергей Меликов вручил супруге сенатора Керимова Фирузе высшую награду региона - орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Совет Федерации РФ Дагестан Награды Россия Бизнес
31 июля 2024, 19:00
«У Аллы что-то сломалось». Захарова заявила о расколе между Пугачевой и россиянами
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что между певицей Аллой Пугачевой и народом произошел раскол. В эфире радио «Спутник» дипломат прокомментировал отказ Минюста признать артистку иностранным агентом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что между певицей Аллой Пугачевой и народом произошел раскол. В эфире радио « Спутник » дипломат прокомментировал отказ Минюста признать артистку иностранным агентом.

«Произведения останутся, их будут слушать, их будут перепевать. Все это будет жить, как это было и раньше. Но что-то сломалось у нее с народом», - заявила она.

Захарова вспомнила о том, как композитор Микаэл Таривердиев говорил об артистизме молодой примадонны, и что позже в ней что-то изменилось.

«Не только с Таривердиевым, но и с величайшим [поэтом Ильей] Резником. И так ломалось с очень многими, и они об этом говорили потом, говорили деликатно, говорили разочарованно», - уточнила она.

Ранее Пугачева объяснила свой отказ от выступлений. Она пообещала дать концерт, когда будет желание и вдохновение.

Мария Захарова Россия Музыка Алла Пугачева МИД РФ
31 июля 2024, 14:36
Пенсионер из Москвы сыграл в лотерею и стал миллионером
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В начале июля вышедший на пенсию инженер-авиаконструктор из Москвы по имени Сергей выиграл в лотерею «Спортлото „4 из 20“» суперприз в 169,966 миллиона рублей. Об этом рассказали РИА «Новости» в крупнейшем распространителе гослотерей в стране «Столото».

В начале июля вышедший на пенсию инженер-авиаконструктор из Москвы по имени Сергей выиграл в лотерею «Спортлото „4 из 20“» суперприз в 169,966 миллиона рублей. Об этом рассказали РИА «Новости» в крупнейшем распространителе гослотерей в стране «Столото».

По правилам игры «Спортлото „4 из 20“», для победы и получения суперприза нужно угадать все числа выигрышной комбинации сразу в двух полях билета. У Сергея выпали нужные номера. При этом москвич приобрел многотиражный билет за 1250 рублей, чтобы повысить вероятность крупной победы.

«Выигрыш москвича - 169 966 702 рубля, налог составит 25 395 005 рублей. На расчетный счет Сергей получит 144 571 697 рублей в установленные законодательством сроки», - отметили в «Столото».

По закону победители крупного выигрыша получают призовую сумму за вычетом налога в течение 180 дней с момента оформления. Это позволяет избежать импульсивных трат, заметили в организации.

Лотереи Мужчины

Новости по теме