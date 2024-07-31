Муж Бакальчук рассказал о «массовых увольнениях» в Wildberries
Процесс слияния Wildberries и компании Russ сопровождается массовыми увольнениями, что уже негативно отражается на работе компании. Об этом муж соосновательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав заявил в комментарии Telegram-каналу Shot.
«Увольнения в компании продолжаются, и это не может не отразиться на ее работе. Боюсь, перспективы у нашего семейного бизнеса нерадужные», - сказал он.
Комментируя бракоразводный процесс с Татьяной, Бакальчук отметил, что их дети стараются отвлечься от этих новостей. По его словам, дочери сейчас путешествуют, а младшие мальчики много времени проводят с нянями и на разных занятиях.
Ранее Владислав Бакальчук попросил главу Чечни Рамзана Кадырова помочь защитить компанию, которую якобы попытались захватить рейдеры, а также наладить отношения с женой и вернуть ее в семью.
А Татьяна Бакальчук при этом уже подала на развод.
Глава Wildberries рассказала, что не знает, чем недоволен ее супруг, ведь о сделке по слиянию с оператором наружной рекламы Russ ему было известно с самого начала.