Музей под открытым небом откроют в центре Москвы
В честь 82-й годовщины легендарного военного парада на Красной площади в Москве откроют музей под открытым небом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
На выставке можно будет узнать больше исторических фактов о начале Великой Отечественной войны. Кроме того, зрителям расскажут о быте жителей столицы военного времени, которые героически защищали свой город.
Вдобавок здесь пройдут театральные постановки о жизни простых горожан в период решающих событий осени 1941 года.
Для любителей военной техники времен Великой Отечественной войны откроют экспозицию, где можно будет увидеть танк Т-34, зенитную пушку АЗП-39, бронеавтомобиль ФАИ-М и многое другое.
«Музей будет работать с 5 по 7 ноября. Посетить его сможет любой желающий бесплатно с 10:00 до 20:00», - подчеркнул Собянин.
Ранее стало известно, что выставку в честь маршала Ворошилова откроют в Оружейной палате.