Музей под открытым небом откроют в центре Москвы

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На выставке можно будет узнать больше исторических фактов о начале Великой Отечественной войны. Кроме того, зрителям расскажут о быте жителей столицы военного времени, которые героически защищали свой город.

Вдобавок здесь пройдут театральные постановки о жизни простых горожан в период решающих событий осени 1941 года.

Для любителей военной техники времен Великой Отечественной войны откроют экспозицию, где можно будет увидеть танк Т-34, зенитную пушку АЗП-39, бронеавтомобиль ФАИ-М и многое другое.

«Музей будет работать с 5 по 7 ноября. Посетить его сможет любой желающий бесплатно с 10:00 до 20:00», - подчеркнул Собянин.

Ранее стало известно, что выставку в честь маршала Ворошилова откроют в Оружейной палате.