Музей под открытым небом на Красной площади посетили более 254 тысяч человек

«В этом году главной темой экспозиции стала повседневная жизнь Москвы в самые трудные месяцы первого года войны», - рассказал он.

Для горожан развернули шесть больших мультимедийных инсталляций. Ими стали: «Проводы на фронт», «Все для фронта, все для победы!», «Жди меня, и я вернусь. Письма с фронта», «Будни осажденного города», «Подвиг московских врачей/Подвиг доноров» и «Сражающаяся культура».

Кроме этого, на площади выставили 60 военных машин и другой техники времен Великой Отечественной войны. Также в честь этого знаменательного события Главархив обнародовал исторические снимки.

Например, в разделе «Медиатека» можно посмотреть фотографии и видео, а в электронной книге «1941–1945. Хроника жизни Москвы», выпущенной к 75-летию Победы, - увидеть старинные документы.