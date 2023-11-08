08 ноября 2023, 13:52

Музей под открытым небом на Красной площади посетили более 254 тысяч человек

Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина
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С 5 по 7 ноября на Красной площади под открытым небом работал музей, посвященный 82-й годовщине военного парада 1941 года. Его посетили более 254 тысяч человек, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом году главной темой экспозиции стала повседневная жизнь Москвы в самые трудные месяцы первого года войны», - рассказал он.

Для горожан развернули шесть больших мультимедийных инсталляций. Ими стали: «Проводы на фронт», «Все для фронта, все для победы!», «Жди меня, и я вернусь. Письма с фронта», «Будни осажденного города», «Подвиг московских врачей/Подвиг доноров» и «Сражающаяся культура».

Кроме этого, на площади выставили 60 военных машин и другой техники времен Великой Отечественной войны. Также в честь этого знаменательного события Главархив обнародовал исторические снимки.

Например, в разделе «Медиатека» можно посмотреть фотографии и видео, а в электронной книге «1941–1945. Хроника жизни Москвы», выпущенной к 75-летию Победы, - увидеть старинные документы.

Музеи Сергей Собянин Москва 2023
08 ноября 2023, 15:21
Птенец редкой породы журавля родился в Московском зоопарке
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Московском зоопарке на свет появился птенец редкой породы журавля Стэнли. Он уже окреп и прогуливается по вольеру вместе с мамой Анжелой и папой Раймоном, сообщили в Telegram-канале учреждения.

В администрации зоопарка рассказали, что, хоть птенец и подрос, но отец до сих пор не спускает с него глаз. Когда он замечает кого-то из посетителей, сразу закрывает собой детеныша.

Самка журавля отложила яйцо летом. Большую часть времени она насиживала его, а самец охранял семейство. Когда самке нужно было отойти для того, чтобы поесть, папа подменял ее на гнезде.

Известно, что родители познакомились прошлой осенью. Сначала они общались через ограждение, а затем съехались в один вольер.

Но это не единственный новорожденный Московского зоопарка. В конце августа у пары панд Жуи и Диндин на свет появился малыш. Сейчас он начал видеть предметы и слышать.

Птицы Зоопарки Москва 2023
08 ноября 2023, 14:28
Исключение ОСАГО из перечня регистрационных документов упростит жизнь автомобилистов
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об исключении ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации машины. Такое решение связано со сокрой автоматизацией процесса получения полиса в России, объяснил «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Инициатива предполагает изменения в законах об ОСАГО и безопасности дорожного движения. Из них исключат обязательное заключение договора о страховании машины до ее регистрации.

«Это необходимо для того, чтобы человек мог при покупке нового автомобиля приехать на регистрацию без заключения договора ОСАГО. Сейчас дается 10 дней на регистрацию транспортного средства. При этом сам полис нужно подписывать и с автосалоном, чтобы машина смогла оттуда выехать», - уточнил Попов.

Автоэксперт подчеркнул, что без данных документов водитель не сможет даже «метра проехать» на территории автомобильного салона.

При этом принятие законопроекта об исключении ОСАГО началось на фоне планируемой автоматизации процесса оформления полиса.

В заключение Попов подчеркнул, что получение всех необходимых документов на машину является гражданской ответственностью, которая прописана в Кодексе.

Авторы инициативы уточнили, что поправки предлагают введение процедуры прекращения регистрации по заявлению владельца украденной и находящейся в розыске машины. Такие изменения освободят автовладельца от предоставления данных о фактическом отсутствии у него машины.

Автоэксперт Максим Кадаков отмечал, что поправки в закон о государственной регистрации транспортных средств, касающиеся снятия автомобиля с учета при продаже, могут усложнить жизнь автомобилистов.

Россия Машины ОСАГО
08 ноября 2023, 12:49
Центры «Московского долголетия» получили 13 помещений с начала года
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала 2023 года центрам «Московского долголетия» передали 13 новых помещений в семи округах столицы. Самое большое из них — в районе Кунцево, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

С начала 2023 года центрам «Московского долголетия» передали 13 новых помещений в семи округах столицы. Самое большое из них - в районе Кунцево, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, общая площадь помещений составила 11,1 тысячи квадратных метров.

«Только в третьем квартале центрам передано в оперативное управление четыре помещения общей площадью около 4,3 тысячи квадратных метров», - подчеркнул Гаман.

Самое большое из них находится на улице Ивана Франко, 40, корпус 3.

Гаман заключил, что клубные пространства оборудованы всем необходимым для досуга. В них есть библиотеки, кулинарные студии, тренажерные залы, компьютеры и многое другое. В планах - разместить их во всех районах Москвы.

Ранее еще два новых помещения в Нагорном и Левобережном районах общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров получили центры московского долголетия.

Пенсионеры Москва 2023
08 ноября 2023, 12:11
Объем гарантийной поддержки предпринимателей Москвы вырос более чем на 56%
Freepik
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За минувшие 10 месяцев столичные предприниматели оформили более 2,8 тысячи договоров-поручительств на сумму свыше 26 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

По ее словам, благодаря этому предприниматели получили финансирование на более чем 56 миллиардов рублей. С начала года объем поддержки вырос более чем на 56% по сравнению с показателями прошлого года.

«Рост объема гарантийной поддержки достигнут благодаря внедрению экспресс-процедур и поточных поручительств. Это существенно сократило сроки рассмотрения заявок», - отметила Кострома.

Столица берет на себя роль поручителя малого и среднего бизнеса. Это позволяет учреждениям получить кредит, пояснила она.

Гарант сделки - Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который сотрудничает более чем с 70 кредиторами. За его время работы он помог предпринимателям столицы получить более 320 миллиардов рублей.

Руководитель фонда Антон Купринов заявил, что фонд выдал приоритетным отраслям более трети договоров поручительства. Среди них - производство, инновации, строительство, транспорт и другие.

«84% кредитов предприниматели берут на пополнение оборотных средств, то есть на первоочередные задачи», - добавил Купринов.

Деньги Москва 2023

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