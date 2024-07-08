Мусульманкам Северной Осетии рекомендовали отказаться от ношения никабов

Читайте нас в:

Он сослался на постановление Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) по запрету ношения этого вида одежды.

«Мы также рекомендуем придерживаться этого решения в республике Северная Осетия», - подчеркнул Дзагуров.

По мнению КЦМСК, ношение никаба может стать причиной межнациональных конфликтов в современной России. Ранее в Республике Дагестан и Карачаево-Черкессии ввели запрет на ношение никаба.

Требования о запрете ношения никаба - длинной одежды, которая закрывает все тело и лицо женшины, исключая глаза - начали появляться после террористической атаки в Дагестане 23 июня 2024 года.