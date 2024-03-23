Мусульмане Подмосковья помолятся о пострадавших в Crocus City Hall

«Разделяя общую боль, во всех мечетях и мусульманских центрах Московской области верующие возносят молитвы за души невинно убиенных людей и за скорейшее выздоровление пострадавших», - сказал он.

По его словам, мусульмане молятся «о придании сил» родственникам и близким погибших и пострадавших, а также работающим на месте происшествия медикам и спасателям. Муфтий отметил, что в первые часы после теракта в мусульманском центре Красногорска организовали пункт психологической и духовной поддержки. Ее оказывают местные имамы.

«В это скорбное для нас время недруги России не дремлют, распространяя ложную информацию, провоцирующую в соцсетях и мессенджерах», - подчеркнул Аббясов.

Он призвал не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам. Важно сохранить мир и согласие в многонациональной и многорелигиозной стране, сплотиться в противостоянии терроризму и экстремизму, резюмировал он.

Президент России Владимир Путин назвал теракт в Crocus City Hall кровавым и варварским. Он объявил 24 марта днем общенационального траура. Глава государства поблагодарил медиков, пожарных и спасателей , которые работали на месте происшествия.