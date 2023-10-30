Мусульман России призвали не поддаваться на провокационные заявления

Мусульмане России должны не поддаваться на провокационные заявления и помнить, что любое преследование по национальному и религиозному признаку - преступление. С таким призывом выступил президиум Духовного управления мусульман РФ после протестов в аэропорту Махачкалы.

«Мы настоятельно призываем российских мусульман <…> не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине - России», - отметили в ДУМ.

В президиуме подчеркнули, что для ислама неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также антисемитизм и юдофобия, являющиеся формами расизма и высокомерия. В Духовном управлении мусульман РФ назвали преступными любые призывы и действия, цель которых - преследование людей по национальному или религиозному принципу.

Массовые беспорядки начались в аэропорту Махачкалы 29 октября из-за прибытия рейса из Израиля на фоне обострения на Ближнем Востоке. По данным Минздрава Дагестана, в ходе протестов травмы получили более 20 человек , большинство из них - сотрудники полиции. Двое пострадавших оказались в тяжелом состоянии из-за черепно-мозговых травм.