Муратов на суде с Минюстом процитировал Толстого

На заседании Муратов заявил, что «каждый должен оказывать сопротивление произволу и мракобесию».

«Я, конечно, дурак, но верю, что шанс у нас есть. Потому что еще любимый мной Лев Николаевич Толстой верно заметил: мракобесие ужасно, но мракобесы смешны», - сказал он.

Муратов* попал в список иноагентов 1 сентября. Его обвинили в распространении материалов иностранных агентов и использовании зарубежных площадок для формирование негативного отношения к политике России.

Нобелевскую премию мира Муратов* получил в 2021 году за усилия по продвижению свободы слова и информации, а также независимой журналистики.

*Признан иностранным агентом в России.