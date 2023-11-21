Муратов на суде с Минюстом процитировал Толстого

Один из участников банды ярославских сатанистов, расправившихся с четырьмя подростками в 2008 году, вышел на свободу. Мужчину зовут Николай Оголобяк. В колонии он должен был пробыть до 2030 года, но сейчас находится дома. Его помиловали после участия в спецоперации, сообщил 76.RU его отец.
«Это правда. Он служил там полгода <…> Все изменилось, и то, что там сейчас пишут, это все чушь. Ни за какой Волгой он не гулял, в черном не ходит, водку не пьет», - подчеркнул отец Оголобяка.
Так он прокомментировал недавние публикации ряда СМИ об освобождении участника банды сатанистов.
«Он после ранения - инвалид. Он ходит, но ранение было тяжелое. Пока никем не работает, восстанавливается. На СВО его вряд ли снова возьмут», - добавил собеседник 76.RU
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По словам отца мужчины, сын живет с матерью отдельно. О том, что произошло 15 лет назад, в семье стараются не вспоминать и эту тему не поднимают
«Он вернулся 2 ноября. <…> Только с госпиталя пришел. То, что сейчас пишут - полная чушь. Он в Заволжском районе еще не был ни разу. А там пишут, что он ходит пьяный в черном за Волгой и орет, голосит», - добавил Оголобяк-старший, подчеркнув, что его эти публикации взбесили.
О секте ярославских сатанистов
Как напомнило издание, секта сатанистов появилась в Ярославле еще в 2006 году. В течение года к ее основателю присоединились пять человек, среди которых был и Оголобяк.
Участники секты проводили ритуалы, использовали для жертвоприношений использовали убитых собак и кошек. Принимали в свой состав и новых членов, для посвящения также использовали кровь животных.
На пустыре за 5-м Торфяным переулком, между частным сектором и полузаброшенным кладбищем в Красноперекопском районе города они установили перевернутый крест. Там же жгли костры, проводили ритуалы. В дальнейшем в секту приняли девушку ее основателя. И на этот раз для посвящения уже использовали человеческую кровь.
Ради приношения убили двух студенток, которые учились в колледже вместе с одним из сектантов. Подругам нанесли многочисленные ножевые ранения, тела расчленили, головы отсекли. Изуродованные останки закопали в нескольких ямах. После этого компания отправилась в квартиру к Оголобяку.
Жестокое убийство еще двух подростков
Буквально на следующий день из Рыбинска в Ярославль приехал молодой человек, который тоже собирался стать участников секты. Для его посвящения сатанисты убили еще двух знакомых подростков. Жертв обезглавили, а тела расчленили, закопав останки в ямах. Одежду погибших сожгли.
Позже следствие установило, что у каждого из сектантов была своя роль - один вел так называемую «книгу мертвых», другой первым начинал наносить смертельные удары, третий участник рисовал схемы преступлений, приказывал выстраиваться всем на пустыре в форме пентаграммы.
Расследование дела шло несколько лет. Первое заседание прошло 24 февраля 2010 года в Ярославском областном суде. А последнее заседание, на котором преступникам огласили приговор, - 26 июля 2010.
Оголобяку, которому на тот момент уже было 18 лет, дали 20 лет колонии строгого режима (первые пять лет - в тюрьме). Основатель секты и еще один участник получили 10 лет колонии общего режима. Два сектанта - по девять лет колонии общего режима. Подруга основателя - восемь лет. Два года колонии-поселения получил член секты, который не принимал непосредственного участия в убийствах. Подростка, который обезглавливал тела, признали невменяемым и отправили принудительное лечение.
Представитель прокуратуры Ярославской области тогда пояснила, что наказание несовершеннолетнему, независимо от количества совершенных преступлений, от фактических обстоятельств, от бесчеловечности, не может превышать 10 лет.
Последним из участников секты на свободу вышел Николай Оголобяк.