15 мая 2024, 12:46

Мурашко высказался о списке лекарств, «запрещенных» для водителей

Unsplash
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Публикуемый в СМИ и соцсетях список препаратов, которые якобы запрещены для приема водителями, нормативно не отрегулирован. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщило РИА «Новости».

«Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов», - заявил глава Минздрава.

Ранее в Сети появилась информация о списке лекарств, которые якобы запрещается принимать водителям под угрозой административной ответственности. Среди них - «Терафлю», «Антигриппин» , «Звездочка», «Супрастин». Эти препараты оказывают негативное влияние на внимание и скорость реакции водителей, а за их прием автомобилистов будто могут штрафовать и даже лишать водительских прав.

В Минздраве отмечали, что опубликованный перечень препаратов, содержащих психотропные, седативные вещества, этиловый спирт или наркотические анальгетики, носит только информативный характер. Перечень не является проектом нормативного акта и тем более не устанавливает запрет на прием этих лекарств.

Здравоохранение Лекарства Минздрав Соцсети Россия Водители
15 мая 2024, 11:08
Объявили дату Единого дня голосования в 2024 году
РИА «Новости»
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Единый день голосования в 2024 году пройдет 8 сентября. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Трансляцию заседания организовали на сайте комиссии.

«Ранее мы уже сообщали предварительные данные о выборах в Единый день голосования 8 сентября. <…> Увеличилось число избирательных кампаний по выборам глав регионов, к 16 запланированным добавилось еще четыре: Хабаровский край, Калининградская область, Кемеровская область - Кузбасс и Тульская область», - сказала она.

В 83 регионах России пройдут более четырех тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе высших должностных лиц, депутатов законодательных органов регионов и глав административных центров. Памфилова сообщила, что в голосовании примут участие около 55 миллионов избирателей. Предстоит заместить более 35 тысяч мандатов и выборных должностей.

Памфилова презентовала проект логотипа Единого дня голосования в 2024 году. Его оформили в цветах российского флага.

В марте прошли выборы президента России. Явка составила 77,49%. В голосовании приняли участие более 87,5 миллиона человек.

Элла Памфилова ЦИК РФ Единый день голосования
15 мая 2024, 11:01
Новую группу штаммов коронавируса FLiRT в России не выявили
Freepik
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Новая группа штаммов коронавируса FLiRT, распространяющаяся в некоторых странах, в России не обнаружена. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В мире сейчас активно распространяется группа штаммов коронавируса FLiRT семейства «омикрон». Доминирующей линией коронавируса может стать вариант KP.2, который выявили в США и Великобритании.

«В настоящее время на территории России не обнаружено ни одной последовательности вариантов FLiRT, в том числе KP.2», - передали в федеральной службе.

Симптомы, характерные для заболевания, вызванного вариантом FLiRT, типичны: лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния Ранее ученые выяснили, что переболевшие ковидом люди подвержены большему риску психических заболеваний , чем те, кто избежал заражения. У них чаще ухудшается настроение, возникает чувство тревожности. Также они страдают пристрастием к алкоголю и нарушениями сна.

США Великобритания Роспотребнадзор Россия Коронавирус в России и в мире
15 мая 2024, 00:13
В Минздраве прокомментировали публикацию списка лекарств, запрещенных перед вождением
Freepik
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Минздрав прокомментировал информацию о лекарствах, после принятия которых якобы нельзя садиться за руль. Пост опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Официально заявляем: представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение», - сказано в сообщении.

В Минздраве отметили, что опубликованный перечень препаратов, содержащих психотропные, седативные вещества, этиловый спирт или наркотические анальгетики - носит только информационный характер.

Некоторые лекарства действительно оказывают негативное действие на навык вождения, потому что снижают скорость реакции и вызывают сонливость. Управлять автомобилем после приема подобных препаратов настоятельно не рекомендуют, объяснили в ведомстве.

Ранее председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов со ссылкой на Минздрав опубликовал в Telegram-канале перечень препаратов, употреблять которые нежелательно автомобилистам перед вождением. В список вошли 74 лекарства, среди которых популярные «Терафлю», «Супрастин», «Звездочка» и «Корвалол».

Лекарства Минздрав Запреты Водители
14 мая 2024, 23:34
«Спасибо каждому из вас». Старовойт поблагодарил жителей Курской области за поддержку
РИА «Новости»
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Экс-губернатор Курской области Роман Старовойт поблагодарил жителей региона за поддержку, а президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и депутатов Госдумы — за оказанное доверие. Об этом Старовойт написал в своем Telegram-канале.

Экс-губернатор Курской области Роман Старовойт поблагодарил жителей региона за поддержку, а президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и депутатов Госдумы - за оказанное доверие. Об этом Старовойт написал в своем Telegram-канале.

«Наш национальный лидер, президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал указ о назначении меня министром транспорта России. Это высокая честь», - написал экс-глава Курской области.

Он напомнил, что приступил к исполнению обязанностей губернатора в октябре 2018 года. Это стало особенным назначением, так как Курск - место рождения Старовойта. За эти годы удалось создать эффективную модель взаимодействия и обратной связи. Несмотря на все сложности, регион стал рекордсменом по целому ряду направлений.

«Я также благодарен каждому, кто выступал с критических позиций. Понимаю, что связано это, в первую очередь, с нашим общим желанием сделать Курскую область еще лучше. Спасибо каждому из вас за неравнодушие к любимому краю!» - отметил Старовойт.

Депутаты Госдумы 14 мая утвердили кандидатуры глав министерств. Экс-губернатора Курской области назначили на пост главы Минтранса.

Госдума РФ Минтранс РФ Депутаты Россия Владимир Путин

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