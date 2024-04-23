23 апреля 2024, 07:39

Мурашко рассказал об ущербе от паводков для медицинских учреждений

РИА «Новости»
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Весеннее половодье и разлив воды в ряде регионов России не нанесли серьезный ущерб медицинского оборудованию. Об этом РИА «Новости» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, были приняты меры по защите оборудования. Однако некоторым медицинским учреждениям нужны восстановительные работы и ремонт.

«Серьезного ущерба для оборудования нет», - отметил министр.

Мурашко добавил, что сейчас в подведомственных учреждениях оценивают ущерб от паводков. Готовят список необходимых работ. При этом население получает необходимую помощь, заключил глава ведомства.

Накануне сообщалось, что в реке Тобол возле Кургана медленно спадает вода.

Здравоохранение Паводки
22 апреля 2024, 20:38
Глава МЧС Чечни впервые появился на публике после скандала с задержанием
РИА «Новости»
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Попавший в скандал после задержания сотрудниками дагестанской полиции глава МЧС Чечни Алихан Цакаев впервые появился на публике. Его заметили среди других руководителей силовых структур республики на совещании у главы региона Рамзана Кадырова. Видео встречи чеченский лидер опубликовал в Telegram-канале.

Темой совещания стало решение вопросов об участии Чеченской Республики в специальной военной операции. Присутствие в зале главы регионального главка МЧС подтвердил Кадыров.

«Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников», - написал глава республики об итогах встречи с силовиками.

Цакаева задержали в середине апреля на контрольно-пропускном пункте «Герзель» на границе Чечни и Дагестана. Кадыров выступил с жесткой критикой силовиков соседней республики, которых упрекнул в провокации.

Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу заявило, что чеченский министр вел себя неподобающим образом. К такому выводу в ведомстве пришли по итогам проверки.

Там пояснили, что Цакаева поймали за рулем автомобиля во время выезда на встречную полосу. Во время задержания водитель ругался матом и пытался сбежать. Когда полицейские приступили к задержанию, Цокаев нанес им несколько ударов. Результаты проверки МВД передало в Следственный Комитет.

Задержания Скандалы Чечня Рамзан Кадыров Полиция
22 апреля 2024, 20:11
Наследие философа Канта предложили пересмотреть
РИА «Новости»
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Немецкий философ Иммануил Кант стал русским трофеем, как и все остальное, что можно увидеть в Калининградской области. С таким заявлением выступил глава региона Антон Алиханов на открытии пленарного заседания «Критика искусственного разума: проблемы бытия и познания в контексте развития ИИ» на Международном Кантовском конгрессе. Видео выступления губернатор опубликовал в Telegram-канале.

Алиханов подчеркнул, что философию Канта необходимо пересмотреть с учетом условий современного мира. По его словам, страны Запада сегодня рассматривают Россию как чуждую классическому учению немецкого мыслителя.

По словам губернатора, в условиях такой когнитивной войны, когда противник прикрывается наследием Канта, этой позиции можно противопоставить «русскую интерпретацию» взглядов классика философии. Для этого необходимо пересмотреть все его наследие.

«Философ должен быть живым собеседником, его идеи нужно обсуждать, пересматривать, спорить с ними, интерпретировать в духе времени. Такой диалог <…> рождает подлинное мышление и, значит, является формой наивысшего уважения к нему», - пояснил Алиханов.

Он добавил, что философия хороша не своими ответами, а вопросами, которые она ставит перед человечеством. Кант спрашивал: что я могу знать, что должен делать, на что смею надеяться и кто такой человек. Современная Россия должна найти собственные ответы.

В феврале губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал учение Иммануила Канта источником мирового хаоса и конфликта на Украине.

Россия Запад Калининград
22 апреля 2024, 20:06
«Не тратьте нервы». Россиянам рассказали, как легче перенести шестидневку
РИА «Новости»
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В России началась самая длинная в этом году рабочая неделя. Она будет длиться с 22 по 27 апреля. Психолог Артемий Сибирский рассказал, как россиянам пережить кажущиеся бесконечными будни.

Прежде всего, он посоветовал помнить, что шестидневная рабочая неделя только одна в году.

«Второе, вспомните, что после такой недели будет несколько дней долгожданных весенних праздников, которые можно провести в кругу любимых и друзей. Также можно поехать на дачу или в отпуск за границу. Заняться многими вещами, на которые не хватало времени раньше. Хорошенько выспаться», - посоветовал Сибирский.

По словам психолога, в предстоящие семь рабочих дней не нужно увлекаться ощущением жертвы и поиском справедливости в вопросе, почему нужно так долго работать.

«Примите данный факт. Ведь все равно с этим ничего нельзя поделать, тогда какой смысл тратить нервы, силы, энергию и время, на борьбу с тем, что неизменно. Это как возмущаться тому, что идет дождь. Он как шел, так и будет идти, зато можно спрятаться под зонтом и остаться сухим. Так и с работой - можно <...> сберечь свое состояние и настроение», - резюмировал собеседник «360».

Майские праздники в России продлятся с 28 апреля по 1 мая. После них россиян ждет двухдневная рабочая неделя 2 и 3 мая.

Праздники Россия Работа
22 апреля 2024, 19:05
Понятие «молодой работник» ввели в России
РИА «Новости»
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Одобренный Госдумой закон о введении понятия «молодой работник» и уточнении в получении статуса «молодой специалист» подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Текст указа предусматривает, что молодыми специалистами признаются россияне, получившие опыт работы в период учебы в колледжах и вузах. Раньше под эту норму подпадали все люди младше 35 лет, которые после получения образования устраивались работать по специальности.

Из-за того, что некоторые начинали свой карьерный путь в период учебы, после выпуска они не могли получить положенные молодым специалистам льготы.

Также закон ввел понятие «молодой работник». Под это определение подпали россияне до 35 лет, которые работают не по профильной специальности, но находятся на своей должности не менее трех лет. На эту категорию распространили все меры поддержки и льготы, действующие в России.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о запуске новых национальных проектов, один из которых направлен на поддержку молодежи. Глава государства подчеркнул, что это необходимо сделать ради будущего страны и формирования новой политики по воспитанию подрастающих поколений.

Льготы Законы Россия Работа Владимир Путин

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