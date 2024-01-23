Мурашко ответил, сколько детей может родить одна женщина

В ответ на вопрос, сколько детей может родить женщина, он отметил, что у каждой матери индивидуальная ситуация.

«Отвечу как врач. Ответ на этот вопрос определяется состоянием здоровья женщины и абсолютно индивидуален. Универсального ответа здесь быть не может», - заявил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поддержала призыв Мурашко рожать первого ребенка в возрасте 20-25 лет. По ее словам, женщинам не стоит всегда следовать установке, что лучше «получить пять образований, чем родить ребенка».