Мурадов объяснил нежелание Запада признать референдум в Крыму

«Несмотря на заключенный между Россией и Украиной договор об условиях и статусе пребывания Черноморского флота, угроза его существования сохранялась. Власти соседней страны не переставали поднимать вопрос о прекращении дислокации флота в Крыму, что представляло неприемлимую угрозу для России», - отметил он.

Мурадов объяснил, что возвращение Крыма в Россию гарантировало стране безопасность на южном направлении и стратегическую стабильность, которую геополитические противники хотели подорвать на протяжении многих лет.

«Они хотели видеть Севастополь своей военной базой. Думаю, этим объясняется истеричное нежелание Запада признать референдум в Крымы и легитимность и его воссоединения с Россией», - добавил вице-премьер полуострова.

Ранее президент Владимир Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России.