Мультимедийный концерт «Музыкальные миры АНИМЕ» пройдет в Москве

Супруга актера из сериалов «Телохранители» и «Триггер» Александра Левина забрала их общего сына из сада и увезла в неизвестном направлении. Артист рассказал «360», что он с женой разводится, но пока дело находится в апелляционной инстанции, то есть развод не вступил в законную силу.

«Мы находимся в браке. Из квартиры она вывезла часть вещей - имущество общее, мы не делили. Вчера в 17:00 забрала ребенка из детского сада и увезла. Я ее спросил, где ребенок, какой адрес. На что она ответила: „Мы проживаем теперь в другой квартире“. И все, тишина, адреса никакого не было», - сообщил Левин.

Актер рассказал, что пошел в полицию и написал заявление, сейчас ребенка ищут. Мальчик зарегистрирован в московской квартире, где проживает актер.

«Она увезла его без разрешения моего и каких-либо органов. У нас не определен ни порядок общения с ребенком, ни алиментирования. Я родительских прав не лишен. Нет оснований для того, чтобы так делать. А она таким наглым способ взяла и увезла ребенка. Надеюсь, что в ближайшее время установим его местонахождение, и я смогу с ним увидеться», - заключил Левин.

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