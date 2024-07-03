03 июля 2024, 07:20

Муфтият уточнил, когда в Дагестане локально запретят ношение никаба

Unsplash
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Ношение никаба в Дагестане запретят лишь локально и после тщательного изучения шариата. Отдел фетв уточнит, в каких случаях введут ограничение, заявил заместитель муфтия Абдулла Салимов в своем Telegram-канале.

«Хочу отметить, что в дальнейшем отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате», - сказал он.

Муфтият, по словам Салимова, примет окончательное решение на основе собранной информации. Заммуфтия заявил, что читатели не до конца уловили суть выпущенной религиозной организацией информации. Он показал пост муфтията, в котором объявили о возможности временного и локального запрета на ношение никаба в целях безопасности.

Ранее идею запретить ношение никаба в России поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев позже заявил, что в республике вынесут фетву по этому вопросу.

Одежда Дагестан Женщины Религия Ислам
03 июля 2024, 02:18
Экс-глава НИИ точных приборов Роскосмоса получил пять лет колонии
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Бутырский суд признал экс-главу научно-исследовательского института точных приборов (входит в корпорацию Роскосмос) Анатолия Шишанова виновным в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Шишанов Анатолий Васильевич получил пять лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - отметили в сообщении.

Согласно решению суда, что в течение двух лет ему запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях.

Его пособник Олег Гомозов будет отбывать наказание в виде четырех лет колонии. Фигурантов дела взяли под стражу в зале суда.

Ранее в Москве к 12 годам тюрьмы приговорили бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха. Следствие установило, обвиняемый незаконно выделил средства из бюджета на работы, не предусмотренные федеральной программой.

Суд Приговоры Москва
03 июля 2024, 01:06
Преподавателя вуза уволили за советские антирелигиозные плакаты в Петербурге
Freepik
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Руководство Санкт-Петербургского государственного университета уволило преподавателя факультета свободных искусств и наук Максима Кулаева из-за антирелигиозных плакатов и сообщений членам экзаменационной комиссии. Об этом сообщили в материалах ректорских совещаний вуза.

Кулаев был координатором деятельности экзаменационной комиссии по образовательной программе «Международные отношения, политические науки и права человека», ассистентом кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук. Его уволили после жалоб со стороны членов комиссии, в числе которых оказался православный священник.

«В переписке по электронной почте с членами ГЭК допустил в их адрес высказывания, содержащие оскорбления, унижающие личное достоинство и наносящие ущерб профессиональной репутации», - говорится в материале.

Вуз провел служебную проверку, Кулаев не отрицал, что до начала работы ГЭК разместил агитплакаты на информационном стенде факультета. В их числе был знаменитый советский плакат с Юрием Гагариным, который не нашел в космосе Бога.

Руководство вуза оценило поступок Кулаева как аморальный, посчитав, что преподаватель умышленно оскорбил коллег, поставил под угрозу работу комиссии, а также нанес ущерб репутации СПбГУ.

Ранее эксперт кафедры киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков рассказал, что вуз IT-специалиста влияет на его будущую зарплату.

Священники Санкт-Петербург Вузы Учителя Религия
03 июля 2024, 00:47
Выходной предложили сделать в День семьи в России
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Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина выступила с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России. Запрос на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова изучило РИА «Новости».

«В РФ установлен День семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. <…> Поступают обращения семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей», - отметили в обращении.

Комитет Госдумы по защите семьи считает, что данное предложение не снизит производительность труда, поскольку большинство матерей из 2,4 миллиона многодетных семей не работают, а посвящают себя воспитанию детей.

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности 28 июня 2022 года. Идея создания этого праздника появилась в 2008 году. Ее поддержали в Госдуме и Совете Федерации.

Праздники Дети Госдума РФ Семья Россия
03 июля 2024, 00:01
Муфтият Дагестана высказался о всеобщем запрете никаба
РИА «Новости»
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Руководитель отдела фетв при муфтияте Дагестана Ахмед-Хаджи Исаев заявил, что тщательное изучение шариатских текстов не позволило обнаружить веские основания для всеобщего запрета никаба. При этом можно ввести временные или локальные ограничения, исходя из соображений безопасности, сообщила пресс-служба муфтията.

По его словам, ученые четырех мазхабов, обсуждающие этот вопрос, не пришли к единому мнению, имеются разногласия. Некоторые считают обязательным ношение никаба, другие только желательным, а третьи и вовсе нежелательным. Исаев добавил, что эти решения касаются тех случаев, когда отсутствует риск соблазна. При его наличии никаб обязателен.

Отдел фетв изучил этот вопрос, так как власти обеспокоены безопасностью населения республики.

«В определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в Исламе отводится первостепенное значение», - заявили в публикации.

При этом запрет на ношение никаба должен быть продиктован исключительно внешними факторами, носить временный характер. По словам Исаева, таких примеров в Исламе достаточно.

Ранее муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что богословы уже работают над фетвой о запрете никаба.

Одежда Дагестан Женщины Россия Религия Ислам

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