Муфтият Дагестана высказался о всеобщем запрете никаба

По его словам, ученые четырех мазхабов, обсуждающие этот вопрос, не пришли к единому мнению, имеются разногласия. Некоторые считают обязательным ношение никаба, другие только желательным, а третьи и вовсе нежелательным. Исаев добавил, что эти решения касаются тех случаев, когда отсутствует риск соблазна. При его наличии никаб обязателен.

Отдел фетв изучил этот вопрос, так как власти обеспокоены безопасностью населения республики.

«В определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в Исламе отводится первостепенное значение», - заявили в публикации.

При этом запрет на ношение никаба должен быть продиктован исключительно внешними факторами, носить временный характер. По словам Исаева, таких примеров в Исламе достаточно.

Ранее муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что богословы уже работают над фетвой о запрете никаба.