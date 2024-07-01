Муфтият Дагестана вынесет фетву о запрете никаба

Отдельно духовный лидер мусульман Дагестана призвал не называть преступников исламскими террористами.

«Некоторые люди говорят, что это „исламские террористы“. Если врач совершит ошибку, мы же не говорим „врачебный терроризм“. Ведь никакая вера к этому не призывает», - отметил Абдулаев.

Ранее за запрет на ношение никаба выступил глава СК Александр Бастрыкин. При этом руководитель ведомства признался, что не знает, почему подобный закон до сих пор не приняли в России.

Сейчас многие религиозные люди по всей стране остерегаются этой темы, отметил он. Однако вопрос все равно требует ответа.

«И я решил на него ответить, не потому что самый смелый и храбрый. Вы знаете, что последние шесть месяцев меня какой только грязью ни поливают, одним [критиком] больше, одним меньше - это ничего не изменит. Поэтому сейчас мы работаем над этим, будем выносить фетву о запрете никаба. И пусть еще 10 лет обливают меня грязью - истина одна будет» - подчеркнул он.

Вынесение заключения, по словам Абдулаева, планируется в самое ближайшее время.