01 июля 2024, 17:24

Муфтият Дагестана вынесет фетву о запрете никаба

Global Look Press
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Муфтият Дагестана собирается в ближайшее время издать богословское заключение о запрете никаба. С таким заявлением на встрече главы региона с общественниками выступил муфтий республики Ахмад Абдулаев.

Отдельно духовный лидер мусульман Дагестана призвал не называть преступников исламскими террористами.

«Некоторые люди говорят, что это „исламские террористы“. Если врач совершит ошибку, мы же не говорим „врачебный терроризм“. Ведь никакая вера к этому не призывает», - отметил Абдулаев.

Ранее за запрет на ношение никаба выступил глава СК Александр Бастрыкин. При этом руководитель ведомства признался, что не знает, почему подобный закон до сих пор не приняли в России.

Сейчас многие религиозные люди по всей стране остерегаются этой темы, отметил он. Однако вопрос все равно требует ответа.

«И я решил на него ответить, не потому что самый смелый и храбрый. Вы знаете, что последние шесть месяцев меня какой только грязью ни поливают, одним [критиком] больше, одним меньше - это ничего не изменит. Поэтому сейчас мы работаем над этим, будем выносить фетву о запрете никаба. И пусть еще 10 лет обливают меня грязью - истина одна будет» - подчеркнул он.

Вынесение заключения, по словам Абдулаева, планируется в самое ближайшее время.

Дагестан Религия
01 июля 2024, 16:08
В Севастополе ввели новый сигнал оповещения об опасности
РИА «Новости»
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В Севастополе ввели новый видео- и звуковой сигнал оповещения об угрозе, получивший название «Баллистика». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой: по гражданскому населению ударили баллистической ракетой ATACMS с кассетными боевыми частями, погибли люди, многие получили ранения», - напомнил глава города.

Новый сигнал «Баллистика» не заменит, а дополнит существующее предупреждение о воздушной тревоге. Их различие - в количестве времени, которое будет у жителей и гостей города для того, чтобы укрыться в безопасном месте: если при сигнале воздушной тревоги есть 20-30 минут, то при сигнале «Баллистика» - всего одна-две.

Если сигнал застанет дома, Развожаев рекомендовал не выходить на улицу и занять места у несущих стен вдали от окон. В случае нахождения на улице необходимо как можно быстрее занять безопасное место. Губернатор подчеркнул, что все учреждения, кроме режимных, обязаны пускать людей внутрь.

Также он призвал ни в коем случае не трогать суббоеприпасы, а при их обнаружении звонить по номеру 112 и вызывать пиротехников.

Ранее в Севастополе пообещали штрафовать за отказ предоставить укрытие в случае воздушной тревоги.

Ракеты Севастополь Удар по Севастополю ракетами ATACMS
01 июля 2024, 14:53
Гигантские осы атаковали Подмосковье
Unsplash
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Жители Московской области заметили гигантских ос сколий, размер которых достигает 5-6 сантиметров. Насекомые не опасны для человека, пояснил 360.ru кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Владимир Карцев.

«Они не опасны, и их очень мало. Такое со многими видами происходит. Это одиночная крупная оса, которая не нападет на человека, потому что гнездо не защищает. У них большое жало и яд слабый, больше ориентирован на личинок жуков. У них редкая жертва - жук-носорог, которого тут не встретишь. Не знаю, что делать этим осам в Москве», - сказал ученый.

Карцев объяснил, что осы сколии - обычный подвид насекомых, которые обитают в основном в южных республиках бывшего СССР.

«Просто сдвинулись на север, как и многие другие насекомые. На яд обычных ос или пчел у людей есть аллергия, а у этих - мне не известно. На животное они первыми тоже не нападут, но в случае чего постараются ужалить в ответ. Это не слишком критичная ситуация, я бы не волновался на этот счет», - добавил он.

Ранее подмосковным дачникам напомнили об опасности шершней и ос.

Экология Насекомые
01 июля 2024, 13:23
Курская область столкнулась с риском дефицита электроэнергии
РИА «Новости»
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Прорывы и технологические нарушения линий электропередач в ряде регионов скажутся на поставках энергии в Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он подчеркнул, что обсудил вопрос на заседании оперативного штаба под председательством генерального директора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского.

«Энергетики продолжают работать над устранением аварии. Держу ситуацию на личном контроле», - добавил Смирнов.

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области, включая столицу региона, остались без света утром в понедельник, 1 июля.

В компании «Белгородэнерго» причиной назвали технологическое нарушение , вызванное внешним воздействием на один из объектов инфраструктуры. Уточнять обстоятельства аварии в компании не стали. Перебой в электроснабжении назвали временным и пообещали перевести все социальные объекты на резервное питание.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что вопрос с электроснабжением решат до 21:00. Он добавил, что жители в чьи дома свет пока не вернулся могут обратиться за помощью к волонтерам.

По его словам, электричества пока нет в 150 из 335 детских садов, а также противотуберкулезном и психоневрологическом диспансерах. Все остальные лечебные учреждения Белгородской области обеспечили энергией.

Электричество Россия
01 июля 2024, 12:37
Сбои возникли в работе приложения Альфа-банка
РИА «Новости»
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Клиенты Альфа-банка могли заметить сбои при работе мобильного приложения кредитной организации при входе в него. В этом убедился 360.ru.

В самом приложении указана информация, что специалисты уже работают над устранением проблемы.

РИА «Новости» уточнило, что отправило запрос в банк о возникших неполадках, но ответа пока что не получило.

В апреле Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области и попросил приостановить корпоративные права кипрских компаний Alfastrakhovanie Holdings Limited и ABH Financial Ltd в отношении структур, контролирующих «АльфаСтрахование» и Альфа-банк.

В ведомстве отмечали, что из-за западных санкций владельцы ООО «ЮНС-Холдинг» и «АБ Холдинг» совершают действия, которые негативно отражаются на работе банка и страховщика. Кабмин включил эти организации в реестр экономических значимых.

Банки

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