03 июля 2024, 09:35

Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никаба

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Муфтият Дагестана ввел временный запрет на ношение никаба. Об этом объявил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов.

В обращении он указал на не совсем верное интерпретирование заключения отдела фетв в СМИ. В связи с этим, по его словам, муфтият уполномочил его выступить с заявлением.

«Муфтий <…> объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», - подчеркнул Салимов.

Тут же он указал, что духовный лидер мусульман Дагестана опирался на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, в котором говорилось о существующей угрозе безопасности населению региона, а также на компетентное заключение отдела фетв, вынесенное 2 июля.

«Просим Всевышнего сохранить мусульман от бед и смут, наделить нас терпением и укрепить единством!» - заключил заместитель муфтия.

Дагестан Ислам
03 июля 2024, 11:41
Беременные получат новое пособие в случае увольнения из-за ликвидации организации
РИА «Новости»
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Уволенные с места работы в связи с ликвидацией организации беременные женщины получат новое пособие в размере прожиточного минимума. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на поправки комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Поправка вводит новое пособие в размере прожиточного минимума по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций. Сейчас эта сумма находится на уровне 300 рублей.

Ранее стало известно, что начиная с 2025 года российские женщины смогут получить до 794 тысяч рублей в качестве пособия по беременности и родам. В настоящее время максимальный размер пособия составляет 565 тысяч рублей.

При этом работающие матери в 2025 году смогут получить до 69 тысяч рублей по уходу за ребенком до полутора лет. На сегодняшний день сумма этой выплаты составляет 49 тысяч рублей.

Денежный рост объясняется тем, что Фонд социального страхования и Пенсионный фонд и объединяется в Социальный фонд, поэтому введут единый тариф страховых взносов.

Депутаты Россия Работа
03 июля 2024, 09:08
Минпросвещения исключило из перечня учебников книги иноагента Липсица
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Министерство просвещения России исключило книги по экономике и финансовой грамотности из федерального перечня школьных учебников, в которых в качестве соавтора указан иностранный агент Игорь Липсиц*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Признать утратившей силу строки», - указано в тексте приказа Минпросвещения.

Речь идет о нескольких учебниках по экономике и книгах по финансовой грамотности для 5-9 классов. Липсиц* является соавтором всех этих книг.

Липсица* внесли в перечень иностранных агентов 15 марта. Министерство юстиции отмечало, что он создавал и распространял сообщения и материалы иноагентов для неограниченного круга лиц, а также публиковал недостоверную информацию о принимаемых властью России решениях и проводимой ими политике.

Ранее Роскомнадзор заблокировал книжный сайт известного писателя Бориса Акунина*.

* Физические лица, выполняющие функции иностранного агента в России.

Книги Иноагенты
03 июля 2024, 07:20
Муфтият уточнил, когда в Дагестане локально запретят ношение никаба
Unsplash
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Ношение никаба в Дагестане запретят лишь локально и после тщательного изучения шариата. Отдел фетв уточнит, в каких случаях введут ограничение, заявил заместитель муфтия Абдулла Салимов в своем Telegram-канале.

«Хочу отметить, что в дальнейшем отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате», - сказал он.

Муфтият, по словам Салимова, примет окончательное решение на основе собранной информации. Заммуфтия заявил, что читатели не до конца уловили суть выпущенной религиозной организацией информации. Он показал пост муфтията, в котором объявили о возможности временного и локального запрета на ношение никаба в целях безопасности.

Ранее идею запретить ношение никаба в России поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев позже заявил, что в республике вынесут фетву по этому вопросу.

Одежда Дагестан Женщины Религия Ислам
03 июля 2024, 02:18
Экс-глава НИИ точных приборов Роскосмоса получил пять лет колонии
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Бутырский суд признал экс-главу научно-исследовательского института точных приборов (входит в корпорацию Роскосмос) Анатолия Шишанова виновным в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Шишанов Анатолий Васильевич получил пять лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - отметили в сообщении.

Согласно решению суда, что в течение двух лет ему запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях.

Его пособник Олег Гомозов будет отбывать наказание в виде четырех лет колонии. Фигурантов дела взяли под стражу в зале суда.

Ранее в Москве к 12 годам тюрьмы приговорили бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха. Следствие установило, обвиняемый незаконно выделил средства из бюджета на работы, не предусмотренные федеральной программой.

Суд Приговоры Москва

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