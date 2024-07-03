Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никаба

В обращении он указал на не совсем верное интерпретирование заключения отдела фетв в СМИ. В связи с этим, по его словам, муфтият уполномочил его выступить с заявлением.

«Муфтий <…> объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», - подчеркнул Салимов.

Тут же он указал, что духовный лидер мусульман Дагестана опирался на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, в котором говорилось о существующей угрозе безопасности населению региона, а также на компетентное заключение отдела фетв, вынесенное 2 июля.

«Просим Всевышнего сохранить мусульман от бед и смут, наделить нас терпением и укрепить единством!» - заключил заместитель муфтия.