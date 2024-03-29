Муфтий вручил медаль спасшему людей в «Крокусе» школьнику
Глава Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин вручил награду 15-летнему подростку Исламу Халилову за спасение людей в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило РИА «Новости».
Церемонию награждения провели до традиционной пятничной молитвы в молельном зале Московской соборной мечети. Халилов получил медаль мусульман России «За заслуги». По словам юноши, он не считает себя героем - просто выполнял свою работу.
Ранее в школе Красногорска благодарственными письмами наградили проявивших героизм при спасении людей в «Крокус Сити Холле» Ислама Халилова и Артема Донскова.
Ислам подрабатывал в гардеробе концертного зала. В момент теракта он вывел из здания около сотни людей. Число жертв трагедии в «Крокусе» превысило 140 человек.