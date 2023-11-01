Муфтий Татарстана заявил, что беспорядки в Махачкале спровоцировал Запад

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Он призвал проявить снисхождение к участникам провокаций, поскольку они попали под влияние внешних сил, в том числе западных спецслужб.

Беспорядки в воздушной гавани Махачкалы произошли вечером 29 октября. Толпа людей ворвалась в здание аэропорта и на взлетно-посадочное поле. Причиной стало прибытие рейса из Израиля.

Количество арестованных за участие в массовых беспорядках в Дагестане выросло до 15 , рассказала руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева. Им вменяют обвинения по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Сумму ущерба аэропорту Махачкалы после массовых беспорядков оценили в 285 миллионов рублей. Это может быть не окончательной цифрой, рассказал депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров.