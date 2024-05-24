Муфтий Москвы назвал условие для одобрения запрета на ношение никаба

По его словам, ДУМ одобрит инициативу, если удастся достоверно установить связь никабов с ростом радикальных настроений. Аляутдинов отметил, что управление считает более предпочтительным хиджаб и не пропагандирует ношение никаба.

«Мы всегда готовы к диалогу, тем более в вопросах, которые касаются безопасности граждан. Мы считаем, что более правильным в современном обществе будет сделать выбор в сторону традиционного хиджаба, который соответствует требованиям ислама. Например, моя дочь и жена никаб не носят», - заявил Аляутдинов.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал запретить в России ношение никаба , при котором открыты только глаза. Он отметил, что в ряде стран Азии такие головные уборы уже запретили.