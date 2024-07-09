Муфтий Дагестана упразднил отдел, не нашедший оснований для запрета на никаб
Муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв, ранее не нашедший оснований для введения запрета на ношение никаба. Как сообщил муфтият в Telegram-канале, отдел не отвечает «вызовам времени».
Муфтий провел в понедельник собрание с сотрудниками отдела фетв и примирения, на котором озвучил свое решение.
«Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени», - сказано в заявлении.
Муфтий анонсировал другие изменения в структуре муфтията и заявил, что их примут в ближайшие дни.
Муфтият Дагестана 3 июля ввел временный запрет на ношение никаба до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.
Муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв, ранее не нашедший оснований для введения запрета на ношение никаба. Как сообщил муфтият в Telegram-канале , отдел не отвечает «вызовам времени».