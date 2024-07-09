09 июля 2024, 04:24

Муфтий Дагестана упразднил отдел, не нашедший оснований для запрета на никаб

РИА «Новости»
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Муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв, ранее не нашедший оснований для введения запрета на ношение никаба. Как сообщил муфтият в Telegram-канале, отдел не отвечает «вызовам времени».

Муфтий провел в понедельник собрание с сотрудниками отдела фетв и примирения, на котором озвучил свое решение.

«Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени», - сказано в заявлении.

Муфтий анонсировал другие изменения в структуре муфтията и заявил, что их примут в ближайшие дни.

Муфтият Дагестана 3 июля ввел временный запрет на ношение никаба до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв, ранее не нашедший оснований для введения запрета на ношение никаба. Как сообщил муфтият в Telegram-канале , отдел не отвечает «вызовам времени».

Дагестан Россия Религия
08 июля 2024, 23:25
Московские прокуроры встретились с коллегами из Китая
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В прокуратуре Москвы состоялась встреча с делегацией из Китая. О прошедшем мероприятии, на котором присутствовали прокуроры провинции Чжэцзян и городов Шаосин, Цзиньхуа, Цюйчжоу, сообщила пресс-служба ведомства.

«По поручению [генпрокурора РФ] Игоря Краснова в рамках реализации соглашений о сотрудничестве между Генпрокуратурой России и Верховной народной прокуратурой Китая 8 июля 2024 года в прокуратуре Москвы состоялся прием зарубежных коллег из Китайской Народной Республики», - сказано в сообщении.

Китайскую делегацию пригласили на экскурсию в музей прокуратуры Москвы. Зарубежные гости поблагодарили российских коллег за теплый прием, высокий уровень и продуктивность состоявшейся встречи.

В конце июня преподаватели из Шанхая посетили детский сад «Чайка» и школу № 9 городского округа Лобня. В рамках визита педагоги провели интерактивное занятие по китайскому языку.

Генпрокуратура РФ Прокуратура РФ Россия Китай Игорь Краснов Москва
08 июля 2024, 21:09
Адвокат Евгении Беркович и Светланы Петрийчук заявил об обжаловании приговора
РИА «Новости»
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Режиссер и драматург постановки «Финист — Ясный Сокол» не признают себя виновными. С приговором так же не согласна их адвокат Ксения Карпинская. О намерении обжаловать судебное решение она рассказала журналистам РБК.

«Девушки совершенно не виновны. Ничего нового в закрытой части не было», - высказалась адвокат.

Подзащитные Карпинской оказались на скамье подсудимых из-за спектакля «Финист - Ясный Сокол», который пропагандирует радикальный терроризм.

Сегодня, 8 июля, 2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима. Кроме того, в течение трех лет осужденным запрещается администрировать интернет-ресурсы.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Режиссер и драматург постановки «Финист - Ясный Сокол» не признают себя виновными. С приговором так же не согласна их адвокат Ксения Карпинская. О намерении обжаловать судебное решение она рассказала журналистам РБК.

Адвокаты Терроризм Спектакль Евгения Беркович Светлана Петрийчук
08 июля 2024, 20:25
Аниту Цой отметили орденом «За заслуги перед Отечеством»
РИА «Новости»
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Народная артистка России, генеральный директор ООО «Галерея „Мастер“» Анита Цой удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награде президента Владимира Путина разместили на официальном сайте правовой информации.

Цой отметили медалью за большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу.

В 2001 году певица создала благотворительный фонд помощи детям с врожденной инвалидностью «Анита». Цой занимает должность гендиректора организации «Галерея „Мастер“». Компания проводит культурные события и мероприятия, а также представляет площадку для выставок художников и дизайнеров.

Награду также получил гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров. Президент Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Народная артистка России, генеральный директор ООО «Галерея „Мастер“» Анита Цой удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награде президента Владимира Путина разместили на официальном сайте правовой информации.

Награды Владимир Путин Анита Цой
08 июля 2024, 20:05
Беркович и Петрийчук осудили на шесть лет за оправдание терроризма
РИА «Новости»
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Режиссер Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук* получили сроки по делу об оправдании терроризма в театральной постановке «Финист Ясный Сокол». Об этом сообщил корреспондент ТАСС, находящийся в зале суда.

«Суд <…> назначил каждой из них наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима», - следует из приговора.

Беркович* и Петрийчук* признали виновными по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ «Публичное оправдание терроризма с использованием интернета». Обеим осужденным в течение трех лет запрещено администрировать и курировать сайты.

Режиссера Евгению Беркович* арестовали в мае прошлого года. За свою скандальную постановку она получила премию «Золотая маска».

*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Режиссер Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук* получили сроки по делу об оправдании терроризма в театральной постановке «Финист Ясный Сокол». Об этом сообщил корреспондент ТАСС , находящийся в зале суда.

Уголовное дело Терроризм Режиссер Дело Беркович и Петрийчук Евгения Беркович Светлана Петрийчук

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