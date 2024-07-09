Муфтий Дагестана упразднил отдел, не нашедший оснований для запрета на никаб

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Муфтий провел в понедельник собрание с сотрудниками отдела фетв и примирения, на котором озвучил свое решение.

«Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени», - сказано в заявлении.

Муфтий анонсировал другие изменения в структуре муфтията и заявил, что их примут в ближайшие дни.

Муфтият Дагестана 3 июля ввел временный запрет на ношение никаба до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв, ранее не нашедший оснований для введения запрета на ношение никаба. Как сообщил муфтият в Telegram-канале , отдел не отвечает «вызовам времени».