Муфтий Чечни назвал запрет хиджабов во владимирских школах антиконституционным

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова вызвались помочь живущим в столичном районе Южное Бутово «бродячим» козам. Пенсионер Валерий Аникеев, которого по-простому называют дед Валера, разводящий рогатых, согласен на питомник, но только если он будет «козьим царством» для детей.

«Я соглашусь, и все детишки будут рады. <…> Я с удовольствием сделаю проект. У меня есть архитекторы, которые выполнят красиво. Люди будут приходить», - мечтательно сказал он.

Сейчас, по словам Аникеева, каждый день к нему приходят человек 50 с детьми. Многие гости приносят гостинцы, но не всегда угадывают с лакомствами. Пенсионер объяснил, что легендарные бутовские козы привередливы и даже упавшую на землю капусту есть не отказываются.

Самойлова в своем видеообращении также обещала нагрянуть в гости к деду Валере. Пенсионер немного смутился, что ему придется принимать звездную пару. Он запереживал, что негде будет разместить гостей - комнатушка у него небольшая. Однако Валерий Борисович подчеркнул, что готов подарить Самойловой козу, раз она так ими восхищается.

Новости о козлах и козах из Южного Бутова регулярно появляются в СМИ. Как и подобает настоящей банде, эти животные держат в страхе весь район: они объедают цветы на клумбах, портят припаркованные машины, проникают в магазины и другие общественные места. Местные жители неоднократно жаловались на животных.

В начале августа стало известно, что на владельца знаменитых бутовских коз подали в суд. Фермера обязали обработать территорию , поменять забор и положить покрытие. Пока он не выполнит эти требования, содержать животных ему не разрешат. Но никаких нарушений в содержании своих коз Валерий Борисович не видит и отдавать рогатых не собирается.