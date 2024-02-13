«Мудрость мамы». Панда Диндин крепко обняла своего детеныша

На кадрах видно, как маленькая панда перекатывалась из стороны в сторону, находясь сверху на маме. Диндин держала медвежонка в крепких объятиях. А потом они вместе, лежа на спине, смотрели в потолок. Однако очень скоро малышка попыталась сбежать обратно на любимую лестницу.

«Мудрость мамы не знает границ… кто же откажется от времени, проведенного с мамой», - прокомментировала Акулова.

Ранее Катюша показала настоящий русской характер. Гендиректор зоопарка подчеркнула, что рада тому, что сотрудники столичного зоосада могут уделять много времени изучению редкой гигантской панды.