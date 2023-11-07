МТС отменит плату за раздачу интернета со смартфонов

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Свое решение компания объяснила созданием комфортных условий использования мобильного интернета.

«МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», - уточнили в пресс-службе.

Однако точную дату отмены оплаты МТС не назвал. Оператор лишь отметил, что для реализации идеи может потребоваться некоторое время из-за технических особенностей.

В сентябре ФАС призвала компании мобильной связи прекратить взимание платы за раздачу интернет-трафика. В ведомстве уточнили, что такое постановление связано с решением проблемы навязывания абонентам невыгодных условий договора об оказании услуг.

Уже в октябре текущего года «Мегафон», «Билайн» и Tele2 сообщили об исполнении указаний Федеральной антимонопольной службы.