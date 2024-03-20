«Может погубить себя». Кологривого осудили за пьяный дебош в ресторане

Актер Никита Кологривый, прославившийся после съемок в сериале «Слово пацана», устроил пьяный дебош в ресторане Новосибирска. Мужчина приставал к официантке, склонял ее к интиму, а за отказ укусил за ногу. Актрису Людмилу Поргину - жену Николая Караченцова, с которым Кологривый себя сравнивал, - поведение молодого артиста шокировало. В беседе с «360» она заявила, что Кологривый просто погубит и карьеру, и себя, если не остановится.

«Для того чтобы быть похожим на Колю, нужно иметь талант на сцене! И в кинематографе играть разнообразные роли, петь, танцевать, двигаться прекрасно. А вместо этого он кусает официантку - какой-то маразм <…> Он может просто погубить себя», - заявила Поргина.

По информации в Сети, Кологривый также работает с детьми - преподает в новосибирском театральном вузе. Поргину ужаснуло, какой пример он подает подрастающему поколению. По мнению собеседницы, с артистом должен поговорить «видный человек» из театральной или киноиндустрии.

«Он должен осознать! С ним прекратят работать, если он так дебоширит. Надо ему помочь, чтобы он разобрался в самом себе. Очень рано у него звездная болезнь началась. Надо сказать ему, что нужно очень многого достичь, чтобы быть человеком, а не просто паскудой», - заключила Поргина.

Новосибирец Никита Кологривый все чаще оказывается в центре скандалов. Актер поссорился с ведущим Александром Гордоном. Затем он разругался с организаторами , устраивавшими ему автограф-сессию с поклонниками.