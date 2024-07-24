«Костяк моей команды, моя поддержка остается со мной - с тем же или расширенным функционалом», - написала Бакальчук.

По ее словам, у копании появилось много задач, связанных с улучшением процессов развития продуктов для партнеров. Этот проект возглавит заместитель гендиректора Wildberries Дмитрий Глазихин. Он трудится в команде с 2013 года.

Екатерина Сотник и Евгений Бусарев, работающие в компании 13 и девять лет соответственно, будут заниматься развитием систем взаимодействия предпринимателей с площадкой Wildberries. Исполнительный директор Кристина Спирева, которая пришла в компанию в 19 лет и начала карьеру в кол-центре, расширит свой функционал, заключила Бакальчук.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль был в курсе сделки по объединению компаний Wildberries и Russ.