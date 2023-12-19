Мосжилинспекция запустила чат-бот по вопросам перепланировки

Чат-бот расскажет, как согласовать будущие изменения, узаконить уже выполненную перепланировку. Он также даст ответы на самые часто задаваемые жилищным инспекторам вопросы.

«Вначале бот предложит выбрать из четырех госуслуг интересующую категорию, а после этого - углубиться в тему. Здесь также можно по ключевому слову подобрать необходимую информацию, посмотреть часто задаваемые вопросы», - добавили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

С 2020 года услугу по согласованию перепланировки перевели в электронный формат. Подать заявление и направить документы можно через личный кабинет на портале mos.ru.

Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку. Самыми распространенными видами работ стали демонтаж и устройство ненесущих перегородок, а также перестановка сантехники.