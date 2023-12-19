19 декабря 2023, 15:48

Мосжилинспекция запустила чат-бот по вопросам перепланировки

Сайт мэра и правительства Москвы
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Мосжилинспекция запустила чат-бот в мессенджере Telegram, который поможет жителям столицы с вопросами перепланировки квартиры. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

Чат-бот расскажет, как согласовать будущие изменения, узаконить уже выполненную перепланировку. Он также даст ответы на самые часто задаваемые жилищным инспекторам вопросы.

«Вначале бот предложит выбрать из четырех госуслуг интересующую категорию, а после этого - углубиться в тему. Здесь также можно по ключевому слову подобрать необходимую информацию, посмотреть часто задаваемые вопросы», - добавили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

С 2020 года услугу по согласованию перепланировки перевели в электронный формат. Подать заявление и направить документы можно через личный кабинет на портале mos.ru.

Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку. Самыми распространенными видами работ стали демонтаж и устройство ненесущих перегородок, а также перестановка сантехники.

Москва 2023
19 декабря 2023, 15:14
Первую Московскую неделю красоты посетили более 170 тысяч человек
Сайт мэра и правительства Москвы
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В пространстве Центрального выставочного зала «Манеж» прошла первая Московская неделя красоты. За четыре дня выставочные экспозиции российских и международных компаний привлекли свыше 170 тысяч посетителей. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Продукцией российских брендов заинтересовались представители крупных торговых площадок Индии и Ирана», - рассказала Наталья Сергунина.

Участниками события стали 359 отечественных производителей, представившие косметическую продукцию и товары для здорового образа жизни, а также 90 дистрибьюторов зарубежных торговых марок и 12 международных компаний.

«Сейчас в Москве базируется четверть отечественных производителей товаров для красоты. При этом на столичные компании приходится половина всего оборота сегмента в стране», - отметила заммэра.

На общем стенде проекта «Сделано в Москве» свою продукцию показали 19 столичных компаний. Кроме того, 35 предприятий получили возможность продемонстрировать изделия на личных стендах.

Важным элементом Московской недели красоты стала деловая программа, в рамках которой прошло порядка 50 различных мероприятий. На них отечественные и заграничные эксперты обсуждали темы, связанные с эволюцией индустрии красоты, делились рекомендациями по выбору косметических средств и обсуждали инновационные гаджеты и технологии.

Ранее жителей столицы пригласили на новогодние мероприятия в городских усадьбах. Фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима» начнется 25 декабря.

Фестивали Красота Москва 2023
19 декабря 2023, 14:18
Москвичам рассказали о мастер-классах фестиваля «Путешествие в Рождество»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Более четырех тысяч разнообразных мастер-классов по искусству и кулинарии подготовили для гостей организаторы фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве. Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Участники мастер-классов будут готовить традиционные русские блюда и напитки, украшать посуду, вышивать и создавать предметы декора.

На Манежной и Революционной площадях состоятся исторические занятия, где гости смогут узнать интересные детали о жизни города в XIX веке, а также изготовить новогодние украшения и сувениры.

На Тверской площади, Соколово-Мещерской улице и улице Хачатуряна посетители погрузятся в атмосферу московских чаепитий и освоить приготовление чая по уникальным рецептам.

На Матвеевской улице, в Олимпийской деревне и на перекрестке Молодцова и Сухонской улиц участники смогут освоить техники старинных ремесел - росписи новогодних шаров, чеканки монет времен Петра Великого и лепки матрешек.

В парке возле метро «Некрасовка» мастера поделятся секретами работы с тканью, а на Коптевском бульваре гостей научат изготавливать тканые салфетки и создавать эскизы викторианских платьев в стиле коллаж.

В этом году фестиваль пройдет в десятый раз на 36 площадках города. Он открылся в столице 15 декабря.

Кроме того, цифровые проекты Москвы подготовили подарки для гостей праздника.

Фестивали Новый год Москва 2023
19 декабря 2023, 14:13
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится оттепель
РИА «Новости»
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Оттепель покинет столицу в начале следующей недели, когда на улицах сформируется среднесуточная отрицательная температура. Об этом АГН «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, до первого выходного дня на неделе воздушные массы будут идти с Атлантики. Они настолько теплые, что со вторника, 19 декабря, воздух прогреется на шесть–восемь градусов выше нормы. Таким образом, в течение всего дня столбики термометров будут варьироваться от 0 до 4 градусов.

Метеоролог уточнил, что несмотря на календарную зиму, погода все же изменчива, а циклон, который двигает теплый воздух Атлантики, начинает постепенно перемещаться на юг страны.

«Уже в воскресенье ночью будет от -5 до 0 градусов, а днем - от -3 до 1 градусов. В понедельник температура будет еще ниже: ночью - -5…-3 градусов, а днем - -3… -1 градусов, уже отрицательные значения», - отметил Вильфанд.

Он также добавил, что в период оттепели ночные температуры могут быть выше дневных. Солнечные лучи не прогревают землю, поэтому степень теплоты зависит только от адвекции - переноса воздушных масс.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что высота снежного покрова в Москве уменьшилась за сутки на четыре сантиметра.

Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Москва 2023 Погода в Москве
19 декабря 2023, 13:59
Пиво, семечки и косметика. Бизнесмены подали заявки на регистрацию бренда «Слово пацана»
РИА «Новости»
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Предприниматели начали массово подавать заявки на регистрацию товарного знака на фоне популярности сериала «Слово пацана». Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на Роспатент, куда уже направили пять заявок на регистрацию такого бренда.

По данным Роспатента, четыре заявки поступили от частных предпринимателей и представителей малого бизнеса из регионов. Так, московский «Ритейл медиа» направили заявку на товарный знак для производства и продажи косметики, ручных инструментов, домашних приспособлений, продовольственных товаров, безалкогольных и слабоалкогольных напитков по мотивам сериала.

Безалкогольные напитки и пиво в стиле «Слово пацана» планирует продавать и новосибирская Первая ремесленная пивоварня. Кроме того, две заявки отправил бизнесмен Петр Емельянов из Хабаровска, который хочет выпускать настольные игры и семена подсолнечника.

Заявку также оформило и издательство «Эксмо». Компания собирается организовать массовый выпуск электроники и цифровых товаров, изделий из бумаги и канцелярии, домашних приспособлений, одежды, рекламы, а также услуг в сфере развлечений: книги, концерты и шоу-программы.

Ранее автор «Слова пацана» Роберт Гараев анонсировал книгу о женских бандах.

Бизнес Москва 2023

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