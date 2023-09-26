«Мосволонтер» начал отбор добровольцев на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

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В Москве открыли центр привлечения и подготовки добровольцев для проведения Всемирного фестиваля молодежи - 2024 (ВФМ-2024). Фестиваль состоится на федеральной территории «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Стать частью команды смогут те москвичи, которым на 31 декабря исполнится 18 лет. В том числе, это могут сделать и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Подать заявки можно до конца года. Ожидается, что в фестивале примут участие 20 тысяч молодых российских и иностранных лидеров. Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте проекта.

Центр привлечения и подготовки добровольцев открыли в Москве 26 сентября. Обучение проведут на базе 27 сертифицированных центров в 20 субъектах России.

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