«Мосметрострой» решили пустить с молотка
Власти Москвы решили продать 100% акции компании «Мосметрострой» — подрядчика по строительству метро. Стартовая цена лота — 75 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте «ГИС Торги».
Общее число акций превышает 1,5 миллиарда. АО «Московский метрострой» принадлежит столичным властям. Аукцион состоится 16 апреля, заявки от участников принимаются до 4 апреля.
До 2019 года правительству Москвы принадлежал 51% акций «Мосметростроя». Позднее власти выкупили оставшуюся часть.
Ранее в третьем квартале 2024 года продадут особняк купцов Кушашниковых в Москве. Дом внесен в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Он может стоить до 100 миллионов рублей.
Власти Москвы решили продать 100% акции компании «Мосметрострой» - подрядчика по строительству метро. Стартовая цена лота - 75 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте «ГИС Торги».