18 декабря 2023, 16:37

Москву признали столицей детского туризма

Сайт мэра и правительства Москвы
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Москва одержала победу во Всероссийском конкурсе за звание «Столица детского туризма». Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В рамках конкурса города-участники демонстрировали инициативы и программы, направленные на развитие детского туризма.

«Только этим летом Москва приняла 1 млн юных туристов. Но у нас много интересного круглый год. Например, Московский зоопарк, один из крупнейших океанариумов Европы „Москвариум“, первый в России крытый парк развлечений „Остров мечты“, больше 400 музеев», - уточнил Собянин.

По его словам, в следующем году в столице появится Детский совет по туризму, куда войдут школьники в возрасте от 13 до 17 лет. Одной из задач совета станет помощь в разработке уникальных туристических маршрутов по Москве.

При этом два московских маршрута уже получили награды «Маршрут года».

Ранее подмосковный проект «Добрая комната» занял 2-е место на премии «Мы вместе». Инициативу отметили в номинации «Здоровье нации».

Дети Туризм Сергей Собянин конкурсы Москва 2023
18 декабря 2023, 15:58
Писатель Борис Акунин попал в реестр террористов и экстремистов
РИА «Новости»
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Автор серии книг об Эрасте Фандорине Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из обновленного списка на сайте ведомства.

Автор серии книг об Эрасте Фандорине Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из обновленного списка на сайте ведомства.

Терроризм Экстремизм Литература
18 декабря 2023, 14:15
Проект о немедленном освобождении осужденных по болезни рассмотрят в Госдуме
РИА «Новости»
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Верховный суд России внес на рассмотрение в Госдуму инициативу, по которой немедленному исполнению подлежит постановление об освобождении осужденного в связи с болезнью. Об этом свидетельствует база данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отметили, что в настоящее время на постановление суда об освобождении могут подать представление или апелляционную жалобу, а сам документ вступает в силу лишь спустя 15 дней.

«В части освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью осужденного постановление суда подлежит немедленному исполнению», - указали в тексте проекта закона.

Кроме того, авторы инициативы обратили внимание на неполное согласование положений Конституции с правовым регулированием срока и порядка освобождения осужденного, который страдает от тяжелого заболевания.

Также законопроект предложил наделить суды правом рассматривать не только ходатайства осужденного об освобождении по болезни, но и по представлению органа или учреждения, исполняющего наказание.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Госдуме пересмотреть тяжесть наказаний за экономические преступления.

Суд Тюрьмы
18 декабря 2023, 14:14
Отель в Миллерово отказался пускать солдат из-за курения и недовольства других постояльцев
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В Ростовской области администратор гостиницы отказалась заселять трех солдат, возвращавшихся из отпуска в зону боевых действий. Она заявила, что такие клиенты в прошлом нарушали правила и отталкивали семейных постояльцев, сообщил Telegram-канал Don Mash.

Организатор перевозок рассказала, что ее водитель встретил в аэропорту трех военнослужащих после отпуска. Им забронировали трехместный номер в отеле в притаможенной зоне Миллерово, чтобы переночевать и поехать дальше - бойцы собирались вернуться на службу. Когда около полуночи солдаты приехали в отель, их не пустили.

«Территория была закрыта, водитель позвонил администратору. И она спросила, военные это либо гражданские люди. <…> И она ответила категорическим нет, сказав, что военных они не обслуживают», - сказала женщина.

По ее словам, военнослужащие приехали трезвыми, опрятными и не собирались устраивать скандалов - только спать. Предоплату им вернули.

Позднее администратор отеля подтвердила журналистам, что военнослужащих старались не заселять, потому что, узнав о таких постояльцах, туда отказывались заезжать гости с детьми. Бывшие клиенты - военные, по словам женщины, плохо себя вели - курили в номерах и оставляли много мусора. С тех пор их перестали пускать.

В Крыму автосервис-самострой отказался обслуживать военных, сообщил RT. Его демонтировали.

Отели Военные
18 декабря 2023, 13:46
Благоустройство возле станции метро «Лианозово» завершили в Москве
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Благоустройство возле станции метро «Лианозово» завершили на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков подчеркнул, что основной ориентир работ был направлен на улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий. Кроме того, в столице постарались организовать удобные маршруты от жилой застройки к метро.

«В границы работ вошли улицы Доронина и Зональная, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинская», - добавил заммэра.

Рабочие спрятали под землю воздушные провода и увеличили ширину тротуаров, а также обновили их покрытия. Суммарно реконструировали более 40,4 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части.

Для удобства водителей оборудовали свыше 70 парковочных мест. Также улучшили освещение: установили более 150 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками.

Вдобавок возвели два новых остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. Полностью модернизировали сквер на Зональной улице и обустроили там свыше 22,4 тысячи квадратных метров газона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проекты комплексного развития территорий меняют столицу.

Благоустройство Москва 2023

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