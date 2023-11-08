Москву назвали лидером по качеству городской среды

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Так, за этот год улучшили состояние более двух тысяч дворов, парков и общественных территорий. Большую часть работ - 90% - провели в рамках программы «Мой район», обустраивая жилые кварталы.

Самыми значимыми стали улучшения в 16 Марьинских прудах-регуляторах, Воробьевской набережной и Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр. Кроме того, привели в порядок улицы и участки вокруг МГТУ имени Н. Э. Баумана, Южного речного вокзала и другие.

Немаловажно и развитие экожизни города - открыли новый парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Для спортсменов оборудовали комфортное пространство около Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе.

Также обновили территорию парка 40-летия ВЛКСМ, Московского дворца пионеров на улице Косыгина, парка в пойме реки Жужи, трех участков парка «Яуза».

Ранее стало известно, что благоустройство территории около станции московского метро «Физтех» завершили на 60%.