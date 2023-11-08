08 ноября 2023, 08:36

Москву назвали лидером по качеству городской среды

РИА «Новости»
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Москва стала одним из мировых лидеров по темпам благоустройства городской среды. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, за этот год улучшили состояние более двух тысяч дворов, парков и общественных территорий. Большую часть работ - 90% - провели в рамках программы «Мой район», обустраивая жилые кварталы.

Самыми значимыми стали улучшения в 16 Марьинских прудах-регуляторах, Воробьевской набережной и Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр. Кроме того, привели в порядок улицы и участки вокруг МГТУ имени Н. Э. Баумана, Южного речного вокзала и другие.

Немаловажно и развитие экожизни города - открыли новый парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Для спортсменов оборудовали комфортное пространство около Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе.

Также обновили территорию парка 40-летия ВЛКСМ, Московского дворца пионеров на улице Косыгина, парка в пойме реки Жужи, трех участков парка «Яуза».

Ранее стало известно, что благоустройство территории около станции московского метро «Физтех» завершили на 60%.

Благоустройство Сергей Собянин Москва 2023
08 ноября 2023, 08:44
Антициклон вытеснит дожди из Москвы в среду
РИА «Новости»
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Надвигающийся на Москву антициклон прекратит дожди в среду, 8 ноября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сегодня город попадет под влияние северной периферии малоактивного антициклона.

«В такой ситуации в облака появятся неустойчивые прояснения, а слабые дожди пройдут лишь в отдельных районах», - отметил метеоролог.

Воздух прогреется до 7… 9 градусов, в Подмосковье - до 5… 10 градусов. Ветер подует с юго-запада и достигнет скорости три–восемь метров в секунду.

Атмосферное давление не будет сильно меняться и останется на отметке 743 миллиметров ртутного столба - ниже нормы.

В четверг ожидаются небольшие дожди, а столбики термометров поднимутся до 5… 7 градусов.

Ранее москвичам пообещали теплый ноябрь.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
08 ноября 2023, 07:46
Новый вид макарон изобрели в России
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Сотрудники Российского биотехнологического университета изобрели новый вид макарон из зерна тритикале. Об этом Lenta.ru рассказали в пресс-службе учебного заведения.

По мнению ученых, этот вид макарон поможет еще более расширить ассортимент продуктов здорового питания.

«Тритикале является одним из нетрадиционных видов растительного сырья, но перспективным с точки зрения производства пищевых добавок и расширения возможностей здорового питания. По содержанию белка, биологически активных веществ, витаминов и незаменимых аминокислот тритикале превосходит рожь и пшеницу», - сказал доцент кафедры Зерна Роман Кандроков.

По его словам, разработанную технологию получения муки можно реализовать на любых фермерских хозяйствах или мукомольных заводах.

«Макароны входит в число самых популярных продуктов у россиян, около 80% семей употребляют их в рационе. Поэтому отечественный рынок растет с каждым годом», - добавил доцент.

Ранее стало известно, что в 2024 году в Московской области запустят новое производство макарон.

Еда Россия
07 ноября 2023, 23:14
Названо количество высланных из России нелегальных мигрантов
РИА «Новости»
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Российские полицейские выявили более 96 тысяч нарушений миграционного законодательства, из которых большая часть коснулась правил въезда и выезда из страны, транзитного проезда, а также пребывания иностранцев в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2023». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она подчеркнула, что операция прошла в два этапа: с 19 по 25 июня и с 2 по 8 октября. К мероприятиям полицейские привлекли сотрудников ФСБ, представителей Росфинмониторинга, а также органы стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности.

По итогам проведенных мероприятий в отношении 15 тысяч нелегально находящихся в России иностранцев приняли решение об административном выдворении или депортации. Также полицейские завели 3,6 тысячи уголовных дел, связанных с контрабандой оружия, наркотиков и незаконного перехода границы.

Кроме того, в ходе операции правоохранители задержали 477 человек, которые находились в федеральном и международном розыске.

Сегодня же министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал сотрудников полиции усилить контроль за мигрантами , которые получили российское гражданство, а также разрешения на временное проживание.

Он пояснил, что необходимо выявлять тех, кто меняет свои анкетные данные перед приездом в Россию и уклоняется от обязательной сдачи отпечатков пальцев. Представляющих угрозу общественной безопасности министр поручил незамедлительно депортировать из страны, а все их статусы аннулировать.

Российские полицейские выявили более 96 тысяч нарушений миграционного законодательства, из которых большая часть коснулась правил въезда и выезда из страны, транзитного проезда, а также пребывания иностранцев в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2023». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мигранты МВД РФ
07 ноября 2023, 19:36
Два многофункциональных центра построят в Новой Москве
РИА «Новости»
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Два многофункциональных центра площадью 13,1 тысяч квадратных метров и 12,4 тысяч квадратных метров построят в Новой Москве по городской программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Здания возведут в деревне Алхимово неподалеку от одноименного жилого комплекса. Соглашение с застройщиком - группой «Самолет» - подписали на три года. В проект инвестируют 2,2 миллиарда рублей. Кроме того, для его реализации создадут 725 рабочих мест.

По условиям городской программы девелопер компанию-девелопер частично или полностью освобождают от платы за изменение вида участка строительства, если он дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся рабочие места.

Это не первый проект, реализуемый группой «Самолет» в рамках программы. Вдобавок застройщик возведет еще 15 объектов. Среди них - центр подготовки команд российской федерации баскетбола, три центра инноваций и импортозамещения, пять детских садов, три школы и торговый центр.

Изначально программа была направлена на строительство только промышленных объектов и офисов, но весной 2022-го в нее вошли объекты для оказания логистических услуг.

Ранее Москва включила три территории в программу комплексного развития.

Благоустройство Строительство Москва 2023

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