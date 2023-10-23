Москву накрыл густой туман

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На столицу сегодня утром опустился густой туман, из-за чего резко ухудшилась видимость как для пешеходов, так и для автомобилистов. В ближайшие часы видимость составит от 200 до 500 метров.

«Сегодня столица будет ощущать влияние центральной части циклонического вихря. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, пройдут дожди, в утренние часы местами сохранятся очаги туманов», - рассказал синоптик.

Леус рассказал, что температура воздуха достигнет отметки 6… 8 градусов, а в Подмосковье - 4… 9° градусов. Ветер ожидается юго-восточный, с переходом ближе к вечеру на северный. Порывы будут достигать 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление начнет постепенно падать и составит 736 миллиметров ртутного столба. Во вторник, по прогнозам специалиста Центра погоды «Фобос», пройдут небольшие дожди с мокрым снег. Кроме того, похолодает до 1… 3 градусов.

Ранее метеоролог рассказала, что в Москве 23 октября пройдут сильные дожди.