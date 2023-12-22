Москву и Владивосток объявили молодежными столицами 2024 года
Москва и Владивосток станут молодежными столицами России в 2024 году. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Он объявил об этом во время церемонии вручения Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», которая прошла на выставке-форуме «Россия». Голосование провело Федеральное агентство по делам молодежи.
«1,3 миллиона голосов были отданы за пять городов, и я понимаю, какая огромная работа за этим была в каждом городе, в каждом регионе. Это чувство настоящего патриотизма», - уточнил Кириенко.
В 2023 году этот статус получил Нижний Новгород.
В следующем году в Москве и Владивостоке пройдут крупные молодежные события, в которых будут участвовать девушки и юноши со всех уголков страны.
Ранее ребята из Дмитровского городского округа стали участниками международного Кремлевского благотворительного кадетского бала. В этом году мероприятие посетили около трех тысяч лучших кадетов, воспитанников суворовских и нахимовских училищ, патриотических и военно-спортивных клубов, детских социальных учреждений и школ.