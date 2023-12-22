Москву и Владивосток объявили молодежными столицами 2024 года

Он объявил об этом во время церемонии вручения Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», которая прошла на выставке-форуме «Россия». Голосование провело Федеральное агентство по делам молодежи.

«1,3 миллиона голосов были отданы за пять городов, и я понимаю, какая огромная работа за этим была в каждом городе, в каждом регионе. Это чувство настоящего патриотизма», - уточнил Кириенко.

В 2023 году этот статус получил Нижний Новгород.

В следующем году в Москве и Владивостоке пройдут крупные молодежные события, в которых будут участвовать девушки и юноши со всех уголков страны.

Ранее ребята из Дмитровского городского округа стали участниками международного Кремлевского благотворительного кадетского бала. В этом году мероприятие посетили около трех тысяч лучших кадетов, воспитанников суворовских и нахимовских училищ, патриотических и военно-спортивных клубов, детских социальных учреждений и школ.