Москвичу прислали свиную голову в пакете — СМИ
Москвич устроил необычные разборки с соседом, с которым был в ссоре. Для запугивания он отправил недругу голову свиньи в пакете, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным издания, в районе Новокосино 34-летний местный постоянно ругался с мужчиной, живущим по соседству. В один из дней он отправил оппоненту пакет со свиной головой в качестве мести. Получатель пришел в ужас от такого послания и обратился за помощью к сотрудникам полиции.
Вскоре отправителя установили и приехали к нему домой. В холодильнике у мужчины нашли еще четыре пакета, в которых лежали головы свиней. Правоохранители после случившегося организовали проверку. Им предстоит выяснить, для чего москвич хранит свиные головы.
Ранее в Москве на Ленинском проспекте мужчина во время конфликта пырнул ножом в живот оппонента. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.