Читайте нас в:

По данным издания, в районе Новокосино 34-летний местный постоянно ругался с мужчиной, живущим по соседству. В один из дней он отправил оппоненту пакет со свиной головой в качестве мести. Получатель пришел в ужас от такого послания и обратился за помощью к сотрудникам полиции.

Вскоре отправителя установили и приехали к нему домой. В холодильнике у мужчины нашли еще четыре пакета, в которых лежали головы свиней. Правоохранители после случившегося организовали проверку. Им предстоит выяснить, для чего москвич хранит свиные головы.

Ранее в Москве на Ленинском проспекте мужчина во время конфликта пырнул ножом в живот оппонента. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.